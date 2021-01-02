憑直覺選出一碗「最營養的麵」！測此生是否有發財機會

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B：
C：
D：
測試結果如下
A：你這輩子雖然不能發什麼大財，但是日子過得比一般人要好很多。因為你是一個非常踏實的人，雖然是在別人的公司上班，但是你卻把公司當做自己的家,非常的努力。所以這幾年來你的職位一升再升，升職之後你也沒有放鬆，而是更加的努力。因為你覺得你不能對不起別人對你的信任，而且你也想看看自己有多麼大的能力。
B：你是個很聰明的人，從小就看出來，你是個很有膽量的人，你這個人只要走正道，你絕對可以很成功。但是你要是走上歪道，那麼這輩子就完蛋了。在你剛接觸社會的時候，你還比較單純，經歷的事情沒那麼多。那在事業這塊還是很成功的。等你在社會上接觸的人多了，好人壞人都有，就看你選擇和誰做朋友了。你要是和壞人，那麼你之前做的所有一切都會付諸東流，都會讓你給敗光。所以交朋友很重要，你一定要看清楚該交什麼朋友，千萬不要交到小人，一定要防著小人。
C：你就是大富大貴的命，生來具有領導才幹的你注定會是個成功的人，即使做一個牧羊人也能將羊管理得很好，無論現在是什麼生活是窮困潦倒還是創業艱苦期間，相信自己跟著自己的心走，在不久的將來一定會有一番作為，並且過上富貴無憂的生活。
D：你這輩子衣食無憂，但是大錢就是奢侈了，你是個很容易知足的人，你心裡有所尊敬有所敬畏，不會做一些違背原則和良心的事情。在工作上你認真上進，讓身邊的人感覺很安穩踏實。你是平凡卻不平庸的人。（編輯：賴詠璿）