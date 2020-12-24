女友爽滑交友軟體！美國男開「神級大招」抓包 全場狂讚
女友爽滑交友軟體！美國男開「神級大招」抓包 全場狂讚
編輯中心/綜合報導
2020-12-24 15:15:22
情侶交往總是會面臨到分手的課題，而有些人在分手之後無法好聚好散的原因，通常是因另一半劈腿而分開。近日，就有網友透過觀察女友的「瞳孔反射」，發現對方背著他在交友軟體「約炮」，讓他氣得將影片PO上網公審，超狂內容也獲得80多萬人次觀看。
美國一名男子納恩（Sam Nunn）在《TikTok》貼出一段影片，只見女友躺在床上滑手機，結果鏡頭往她眼睛拉近，沒想到竟然可以從瞳孔中看到被反射的手機螢幕，畫面中出現著一張又一張猛男照片，暗示她正在使用交友軟體，這也讓納恩十分不爽。影片一出，也引起網友的熱烈回應，「你能拍攝把她趕出家門的影片嗎」、「她躺在你旁邊還這樣，你值得更好的」、「這實在是太荒謬了」、「為什麼女孩總是如此無情」、「我的天阿，這是什麼手機，iPhone25嗎」、「這真的是有夠糟糕」、「真的要往眼裡看」。不過也有人質疑影片真實性，「這看起來只是個趣味影片」、「不太可能是真的吧」、「只是個惡搞影片」，雖然納恩也回覆「這是真的」，但仍有許多人認為影片可能是經過後製的趣味影片。（編輯：許智超）