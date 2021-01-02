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背痛治不好！內行狂推「拉這一根」超有效　他實測後嚇歪

編輯中心/綜合報導

2021-01-02 09:00:00

▲有網友時常出現腰背痛情形，直到聽從網友建議，拉單槓不到一個禮拜，就立即見效。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
▲有網友時常出現腰背痛情形，直到聽從網友建議，拉單槓不到一個禮拜，就立即見效。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
上班族常常因為久坐，而產生肩頸痠痛、腰部疼痛。對此，就有網友分享，自己長期受背痛困擾，雖然有去復健科治療，但沒過多久又慢慢發作，直到他看見有網友說「拉單槓很有用」，沒想到拉了不到一個禮拜，就立馬見效，讓他相當驚訝，貼文也引起討論。
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原PO在《PTT》表示，自己長期受背痛困擾，「是那種深層肌肉的痠痛，用手壓不到的那種，連帶腹部」，推側是因為長期坐在電腦前，才導致背痛日漸嚴重，雖然有去復健科治療，但電療熱敷30分鐘後又慢慢發作，直到他看見有網友說「拉單槓很有用」。
▲內行的網友解釋，因為拉單槓起來時，重力往下拉就有矯正效果。（示意圖／翻攝自《pexels》
▲內行的網友解釋，因為拉單槓起來時，重力往下拉就有矯正效果。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
於是原PO買了門上單槓嘗試，沒想到拉不到一個禮拜，就立馬見效，讓他忍不住驚呼「有人知道為什麼這麼猛嗎？」貼文一出，許多網友也分享自身經驗，「光是吊在那邊吊5分鐘，比花錢按摩還有效」、「練背肌也有用，我也是背部跟肩膀不舒服」、「姿勢矯正是最有效的」、「我試過很多方法，但還是吊單槓效果最好」。
另外，也有內行的網友解釋，因為豎直肌在吊單槓的時候，也會被下半身的重量拉扯，對於豎直肌，也是離心動作的一種，而且只要肌肉出現慢性的疼痛（超過14天以上） 都可以用緩慢加負重的離心收縮動作來復健，非常有效，一個禮拜每天做個15到30下基本上就好。（編輯：許智超）
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