聖誕節別忘防疫！專家揭「4大NG日常行為」：超容易忽略

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聖誕節別忘防疫！專家揭「4大NG日常行為」：超容易忽略

編輯中心/綜合報導

2020-12-24 15:42:47｜2020-12-24 17:19:30

▲日本富士電視台分享一些易忽略的「過節NG防疫行為」，像是乾杯便應盡量避免。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲日本富士電視台分享一些易忽略的「過節NG防疫行為」，像是乾杯便應盡量避免。（示意圖／翻攝自Pixabay）
今（24）晚就是平安夜，但受到新冠肺炎影響，不僅大型活動需要做好防疫措施，一般民眾若想和三五好友團聚過節，也應做好人數控管，不要鬆懈了防疫神經。對此，日本富士電視台日前特別在節目中訪問了專家，指出一些易忽略的「過節NG防疫行為」，像是乾杯這個在聚餐中常見的動作，就應最好避免。
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日本富士電視台在節目中表示，受到疫情影響，大多民眾都自覺會減少過節的社交活動，但畢竟還是會有一些較熟識的親朋好友會在節日中相聚。對此，專家也指出數項容易被忽略的「過節NG防疫行為」：
＃乾杯

大家用手舉杯、彼此杯緣互碰的「乾杯」是非常普遍的聚餐歡慶儀式，但在疫情下最好避免這類行為，建議可以共同舉杯隔一段距離相互致意即可，不要杯緣互碰。

＃吹蠟燭

若在聚餐中有準備蛋糕，點上蠟燭後眾人圍著蛋糕一起吹蠟燭也是常見的歡慶儀式，但在疫情下，吹蠟燭這行為也是非常不合適，因為呼氣時很可能一併吹出飛沫。

▲炸雞最好先從桶內取出分盤裝好，避免大家都把手伸進桶內增加接觸。（圖／翻攝自日本富士電視節目畫面）
▲炸雞最好先從桶內取出分盤裝好，避免大家都把手伸進桶內增加接觸。（圖／翻攝自日本富士電視節目畫面）
＃炸雞桶

日本年輕人過節相聚時，很流行點一客速食的炸雞桶大家一起分食，但是人人都會將手伸進桶中拿取炸雞，增加接觸風險，加上若有人特別挑選雞腿或雞翅部位，他的手還可能一次觸及多塊炸雞。因此建議先將炸雞分盤，另外披薩也是相同道理，比起大家伸手撕下自己要吃的那片，事先切開分裝更佳。

＃商場挑禮物

過節免不了會去商場挑選禮物，且許多商場也會特別規劃出聖誕禮品專櫃。如此一來，這些架上陳列的商品就成為許多消費者接觸的對象，尤其挑禮物很可能拿起來端詳後又放回去，成為流通接觸的熱區。建議買禮物前後都要記得清潔雙手，並且最好選定目標再下手，減少對商品的觸摸。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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