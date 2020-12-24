同事全請假！慘剩他一人「忙到翻掉」　網揭黑幕：別懷疑

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同事全請假！慘剩他一人「忙到翻掉」　網揭黑幕：別懷疑

編輯中心/綜合報導

2020-12-24 16:06:02

職場
▲有網友指出，自己在聖誕節前夕平安夜上班時，遇上部門同事全請假的狀況。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
一年一度的聖誕節即將到來，今（24）日則為平安夜，不少人早已和親朋好友相約，一同團圓慶祝佳節。不過，就有網友指出，自己今天上班時，至下午公司部門同事全都請假，讓他納悶「整個部門下午都要請假是怎麼一回事？」對此，就有老江湖揭露意外解答。
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原PO於今（24）日在PTT八卦板上發文，表示工作部門總共8個人，但有2人昨天就事先請好假，並找原PO當代理人。結果一早上班，又有3人下午請假，亦找原PO當代理人。但讓他更傻眼的是，中午吃完飯回來後，又有1人繳交下午3點半後的假單，而原PO再度被拜託當代理人。
原PO不滿直呼「這樣下午3點半後本部門只剩我和主管兩個人，我覺得這樣不行，會忙不過來，去找主管抱怨」，沒想到就連主管都告知他「等一下3點我要先走，你當我的代理人，假單幫我簽一下....」，讓原PO崩潰喊道「整個部門下午都要請假是怎麼一回事？」

▲原PO指出，公司部門全體同事到了下午都請假。（圖／翻攝PTT）
▲原PO指出，公司部門全體同事到了下午都請假。（圖／翻攝PTT）
貼文一曝光，隨即引來許多網友熱議，「你可以直接辭職啊，整個部門放空城」、「主管都走了怕啥，事情做不完也不用怕啊」、「主管都走了，準備打混摸魚當薪水小偷」、「整個部門你做主，不好嗎」、「做人情的機會，傻傻的」、「騙人的吧，什麼公司能這樣請」。
有人亦瘋狂猜測，可能剛好當天部門聚餐，但原PO卻沒有被受邀，「是不是大家約好去吃飯排擠你」、「部門聖誕聚餐？」「他們去外面開趴，你在公司裡面開趴」、「是不是大家約好去吃飯排擠你，現實上真的有人這樣搞同事的，不要懷疑」；但有人抱持不同看法，認為可能因正逢平安夜的緣故，「正常人下午開始就有約了，你怎麼還在公司」。（編輯：陳雅雲）
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