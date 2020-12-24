5成寶寶因食物過敏！醫：建議挑選精準定位水解配方

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天氣轉涼，若發現寶寶身上開始出現大小不一的紅疹、抓痕，或是早上起來噴嚏不停、呼吸有咻咻聲，小心寶貝可能被過敏纏上！永和耕莘醫院小兒科林明弘醫師表示，診間常遇到寶寶有皮膚、腸胃過敏症狀，包括皮膚紅癢、脫皮，或是腹瀉、腹脹等，但家長常不知這些是過敏的警訊，耽誤第一治療時間。林明弘醫師提醒，過敏若放任不管，可能引爆更嚴重的健康問題，甚至需要服藥治療，因此過敏的預防越早越好。家長首先可從環境、飲食調整，減少寶寶暴露於過敏源的機會。

寶寶出生後，接觸的環境不多，家長應多注意清潔，避免塵蟎、黴菌、寵物毛髮等致敏物。但許多家長不清楚，其實「飲食」也是一大過敏地雷！研究報告指出，在一歲半以前，有將近五成的寶寶因牛奶蛋白、雞蛋誘發過敏，而寶寶每日接觸到的成長配方奶粉，便多是由牛乳調整而來。因此寶寶出生後，醫師都會建議媽媽哺餵「母乳」，因母乳中的乳清蛋白分子較小，還含有成長所需的八種必需胺基酸，除了不易刺激腸道，更能提供完整的營養，增強免疫力。但媽媽若是本身條件無法哺乳，建議可選用「精準定位水解配方」。

不是水解配方就能預防過敏 精準定位、切斷過敏原更有效





許多品牌都使用水解技術，但各家廠商的技術不一，預防過敏效果也不同。最好挑選有經過科學實證，具備「精準定位水解技術」的品牌，可以鎖定牛奶蛋白中的致敏片段，切斷並進行馴化，轉化為溫和的蛋白分子，預防過敏效果最佳。





精準定位技術就像免疫系統保全 阻擋刺激蛋白進入腸道





市面上的嬰兒配方奶粉大部分乳源是使用牛乳，但牛奶蛋白組成跟母乳有一定差異，再加上剛出生的嬰兒腸胃系統尚未成熟，消化食物的酵素活性有限，腸道黏膜細胞間隙也較大，接觸到牛奶蛋白中的刺激分子時，可能會讓免疫系統出現過度排斥反應，引起過敏。





若把寶寶的免疫系統比喻為家，水解技術就像是「保全」的角色。普通的水解技術，就像是漫不經心沒有好好把關的保全，無法過濾配方奶中哪些是帶有刺激性的過敏原，當這些刺激性的過敏原進到寶寶腸胃裡時，免疫系統看到不認識的人就會奮力抵抗，也就是誘發過敏現象，開始會出現溢奶、吐奶、腹瀉、紅疹，嚴重時則會出現血便、濕疹等過敏症狀。





而精準定位水解技術如同專業的保全，能在牛奶蛋白中，鎖定兇惡的蛋白質訪客把它切斷，並轉化成溫和蛋白質後，才進入腸胃。這樣不僅寶寶的腸道可以慢慢適應牛奶蛋白，也能訓練免疫系統，未來再遇到相同外來客時，就比較不會出現過敏反應。





「過敏進行曲」一旦開始就難回頭！出生後就該做好預防





林明弘醫師表示，出生半年內的嬰幼兒過敏，主要還是以腸胃道和皮膚症狀為主，腸胃過敏包括腹脹、腹瀉、溢吐奶，嚴重的甚至會出現腸絞痛、血便等；皮膚過敏症狀則是寶寶四肢出現乾燥、脫屑、臉頰紅紅的，嚴重的會有不規則的蕁麻疹、濕疹等異位性皮膚炎的表現。有相當多的研究證據顯示，過敏免疫機轉一旦啟動之後，寶寶將陷入「過敏進行曲」的發展，若過敏原沒有改善或降低，未來發展成氣喘、過敏性鼻炎及結膜炎等其他過敏疾病的機會也相對地提高。

過敏症狀就如同擺脫不了的壞朋友，會影響寶寶的成長造成長遠的影響，因此從寶寶出生起，就應該為過敏預防做好準備，並在奠定未來關鍵發展的3歲前，減少過敏源的接觸，降低寶寶誘發過敏的機率，維持寶寶的長遠健康。



**寶寶若有潛在過敏風險，有過敏家族史，醫師建議尋求兒科醫師飲食建議**

