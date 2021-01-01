知性女吐「3款AA制男」神分析！兩派人馬狂戰1論點：誇張

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這位網友在網路論壇PTT Boy-Girl板上PO出一篇「關於AA制，來分享一下自己的經驗」的文章表示，「本人性別女，針對吃飯開銷這件事，我想來分享一下自己遇過的男生類型」，首先他先點出了第一型為「AA型」，再來是「輪流請客型」，這型為「基本上就是這餐對方請，那下餐就我請，但這情況比較麻煩，因為通常我們都喜歡回請價格一樣或略高一點的餐，導致後來每餐開銷都驚人，最後還是協調回AA制比較輕鬆」，再來最後一個為「堅持請客型」，「這類型基本上是拒絕讓我付錢的，我如果想付錢，往往會得到一句『等你賺比我多再說』，最厲害的一次是轉手把我堅持付的錢當小費給出去，唯一一次例外是對方剛好現金沒帶夠，所以那餐讓我請」。
原PO更接著說，「就我自己的觀察，雙方交情／男方的性格和收入，相當影響一起用餐時的開銷分配，不知道其他人的自身經驗如何呢？」，此篇文章一發出之後，立刻引起大量網友熱烈討論，兩派的網友紛紛戰翻最後的一個論點，留言區蓋起高樓。
有網友認為「自己有試過最後一種，後來只要一次沒有付錢就被各種冷嘲熱諷」、「遇過幾個男的是趁我去廁所時把帳結掉。結果這幾個男的最後也沒變成男友....臉還是很重要啊笑死」、「男的愛最後一種是他的事，但女生拿最後一種的例子出來批評第一和第二種的一狗票，何況交情愈淺的愈愛選最後一種，可憐哪」、「有遇過說：因為你賺的比我多，所以這餐給你請」，也有網友表示「當兩人的收入差了數倍當然就會影響支付模式阿，身邊的經驗是當男性收入比女生高個幾倍的時候，他們真的不在乎AA這件事，有要掏錢加分沒掏錢就也不會扣分」、「最後一種還好吧，有時就會考慮對方薪水呀」、「最後一種才是正常的，如果對方要追求你的話」。
不過大多數網友認為「AA只能由先由『女生主動』來提」，「本人男性在交往過幾任後，深刻體會AA只能由先由『女生主動』來提，身為男性千萬別第一個提AA否則只會被人覺得賺不多、不大器而已」、「AA就是個只有女性可以主動聊的話題，而男性只能被動陪聊」。（編輯：王柏文）