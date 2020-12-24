萊豬終局之戰 林淑芬、劉建國投票棄權 民進黨送中評會
萊豬終局之戰 林淑芬、劉建國投票棄權 民進黨送中評會
記者呂炯昌/台北報導
2020-12-24 17:07:25｜2020-12-24 17:20:09
攸關萊豬進口的9項行政命令、《學校衛生法》修正草案等案，今（24）日在立法院上演表決大戰，民進黨立委林淑芬、劉建國投票棄權。在野黨稱讚林、劉兩人是「民進黨的良心」，不過民進黨團總召柯建銘已決定將林淑芬、劉建國送中評會處理。
立院表決國民黨提出禁用萊豬《學校衛生法》部分條文修正草案時，會前就被外界預判會跑票的民進黨立委林淑芬、劉建國則是大多數條文均不投票、表示棄權，或是直接按下棄權的選項。林淑芬在臉書表示，這會期討論九項行政命令和相關修法草案以來，她提出開放之後的管理疑慮和建議，無論是標示、稽查或執行面的問題，以及幼兒園的管制配套是否能落實，仍有許多疑慮。若因堅持理念和價值而被黨處分，她坦然接受。民眾黨立委蔡壁如受訪時稱讚林淑芬與劉建國是「民進黨的良心」，要給他們鼓勵。媒體問，藍營醞釀罷免12位民進黨「萊豬」立委，民眾黨會不會支持？蔡壁如表示，還是交給人民去做決定。
民眾黨立委高虹安表示，林淑芬選擇跟民意站在一起，民眾黨在地方上走訪發現大多數民意都反對沒有配套機制就進口萊豬，林淑芬與劉建國在地方上一定面臨很大民意壓力，必須回應選民對於食安的疑慮來對抗民進黨的黨意。至於支不支持罷免民進黨「萊豬」立委，高虹安表示，民眾黨立院黨團不正面支持罷免的作法，應該回歸區域選民來決定他們的去留。
民進黨立委郭國文表示，總召柯建銘決定將劉建國與林淑芬兩人移送中評會懲處。民進黨幹事長鄭運鵬表示，黨團只能罰款、不能擔任黨團職務，立委黨紀懲處決定權在中評會，最重懲處如何則要問中評會。