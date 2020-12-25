加拿大籍老師超想念台灣！「這招」解憂愁被網友讚翻

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加拿大籍老師超想念台灣！「這招」解憂愁被網友讚翻

The China Post/綜合報導

2020-12-25 12:09:00

近日，一名加拿大網友週日在社群論壇Reddit分享自己懷念台灣的方式 — 品嘗來自寶島的零食。(圖|u/brandonWRX/Reddit)
▲近日，一名加拿大網友週日在社群論壇Reddit分享自己懷念台灣的方式 — 品嘗來自寶島的零食。(圖|u/brandonWRX/Reddit)
The China Post報導，防疫期間，人們用各種方式來懷念過去旅行的美好日子。近日，一名加拿大網友週日在社群論壇Reddit分享自己懷念台灣的方式 — 品嘗來自寶島的零食。
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這名網友(@u/brandonWRX)在Reddit的貼文中寫道，「我過去兩年夏天在台灣教書，想念那裏很棒的人們、食物和景點。」  
貼文附上一張照片，只見台灣各種零食、沖泡飲品填滿整個畫面，原PO表示，他太想念台灣，於是前去位在多倫多的一家台灣超市 Maeli Market 採購。  

「希望疫苗能盡快讓我們重啟旅遊！」原PO寫道。貼文一出便引起許多網友熱烈回應，其中一名網友對於原PO選購奶茶深表認同。  

對此，這位加拿大籍老師回應道，在當地很難買到日月潭紅茶，雖然曾嘗試過幾款奶茶，但還是這款即溶奶茶最能勾起那時在台灣的回憶。  
此外，原PO也分享他在台灣度過的美好回憶，「台灣有城市風光、自然風景、美食、絕美拍照景點、以及友善的人。」他續道，在台灣教書時，感覺好像真的生活在當地，而不只是觀光客，所以那時經驗非常好。  
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