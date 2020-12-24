讀電資「爽領高薪」虐爆醫牙系？眾揭1盲點：勝負很難說
讀電資「爽領高薪」虐爆醫牙系？眾揭1盲點：勝負很難說
編輯中心/綜合報導
2020-12-24 17:48:31
就讀大學選科系時，除了個人興趣外，多數人也會同時考量到該科系的「未來出路」與「薪資待遇」，而現今最被人看好的兩大科系為「電資與醫牙」，也有網友好奇兩者出路究竟誰更好？問題一出也掀起討論。
一名網友在PTT上發問，「讀電資當工程師真的會羨慕讀醫牙的？聽聞一般人覺得『醫牙>電資』，但若電資系畢業後，當工程師就可以早早領高薪，假設願意去美國工作，薪水還能2、3倍起」。原PO繼續補充，自己高中時有一群學測考73級分以上的朋友，其中一半讀電資，另一半讀醫牙。到了現在，讀電資的同學都已經畢業賺錢，討論買房買車，但讀醫牙科系的同學還在讀書、實習，因此「讀醫牙的人還比較羨慕讀電資的人」，現況的反轉讓他不禁好奇「所以讀電資真的有輸醫牙嗎？」貼文一出也掀起熱烈討論，不少人則紛紛揭開盲點，「電資是起步速度略快，尾速未知，醫牙是起步速度較慢，尾速超高」、「醫牙是贏在續航力，醫生開業開到七十幾歲很常見」、「受雇電資平均薪資只有受僱醫師一半，而且醫師還能開業當老闆」、「只聽過非醫牙去考醫科，沒聽過醫科去重考電資」、「醫牙中位數等於工程師天花板了」、「醫生能看病看到老...工程師就是趁年輕多賺」。（編輯：潘毅）