房間超濕！他一開除濕機「降30％仍無感」　網揭最大差異

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房間超濕！他一開除濕機「降30％仍無感」　網揭最大差異

編輯中心/綜合報導

2020-12-24 18:00:04

▲一名網友在PTT發文，表示他房間濕度85％，但開了除濕機後變成55％卻仍然很無感，貼文一出，網友也揭開最大差異。（示意圖／取自unsplash）
▲一名網友在PTT發文，表示他房間濕度85％，但開了除濕機後變成55％卻仍然很無感，貼文一出，網友也揭開最大差異。（示意圖／取自unsplash）

面對近日連續下雨的天氣，除了外頭空氣濕重，回家後又濕又悶的感覺也讓人相當不舒服，因此這也是許多人家中必備一台除濕機的原因，不過也有一名男網友發文，表示自己房間現在濕度高達85％，開了除濕機後變成55%，但他不解為何「體感沒啥改變」，貼文一出，引起熱議。

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該名男網友在PTT以「房間濕度85％是什麼概念」為題發文，表示他發現房間濕度高達85%，所以拿出除溼機，一開下去之後變成55％，下降了30％，但是他卻表示自己「體感沒啥改變」，因此好奇發問「究竟濕度85％和55%，對人體感受的概念是？我怎麼覺得一樣」。

▲一名網友在PTT發文。（圖／翻攝自PTT）
▲一名網友在PTT發文。（圖／翻攝自PTT）
貼文一出，就有不少網友點出這中間的差異，「棉被，你躺下去睡差別很大，溼氣重棉被就溼，像尿床」、「房間裡會發霉、長壁癌和潮濕蟲」、「濕度低感覺比較不會冷，濕度高會冷到骨子裡」、「特別冷，衣物棉被像沒乾一樣，鼻子不舒服卡痰，牆會黏灰塵」、「整間房子和家裡的衣服摸起來都潮潮的」、「沒除濕的話，家裡衣服被子都濕濕不保暖」。

另外也有人表示最近因為連日下雨，人都快發霉了，「內湖已多日100%」、「你可能沒住過基隆林口，小弟住過基隆濕度永遠90％」、「今年十二月的北部有點狂，整個月不是滴滴答答，是下大雨」、「之前住基隆起床房間濕度92%給你參考」、「濕度一過70我馬上鼻子過敏，屢試不爽」、「其實夏天開冷氣，冬天開暖氣就可以兼除濕了」。（編輯：郭佩蓉）
▲近日天氣多為雨天，讓不少人感到又濕又冷，相當不舒服。（示意圖／取自unsplash）
▲近日天氣多為雨天，讓不少人感到又濕又冷，相當不舒服。（示意圖／取自unsplash）
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