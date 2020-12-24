房間超濕！他一開除濕機「降30％仍無感」　網揭最大差異

面對近日連續下雨的天氣，除了外頭空氣濕重，回家後又濕又悶的感覺也讓人相當不舒服，因此這也是許多人家中必備一台除濕機的原因，不過也有一名男網友發文，表示自己房間現在濕度高達85％，開了除濕機後變成55%，但他不解為何「體感沒啥改變」，貼文一出，引起熱議。

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該名男網友在PTT以「房間濕度85％是什麼概念」為題發文，表示他發現房間濕度高達85%，所以拿出除溼機，一開下去之後變成55％，下降了30％，但是他卻表示自己「體感沒啥改變」，因此好奇發問「究竟濕度85％和55%，對人體感受的概念是？我怎麼覺得一樣」。

▲一名網友在PTT發文。（圖／翻攝自PTT）