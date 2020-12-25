房市／台南房市夯　東區平實營區恐現4字頭

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地政局說明，市地重劃或區段徵收等整體開發地區不動產成交價上漲顯著，反映在公告土地現值的調整上，至於一般地區僅微幅變動。舉例來說，東區因平實營區調幅33%、南台南區段徵收區52%，中西區因運河星鑽地區調幅163%，永康則是鹽行國中區段徵收區、物流轉運專區分別調整116%、73%，扣除這些開發區域後，三區的公告土地現值調幅為1.86%、1.38%、2.07%。
大家房屋企劃研究室主任郎美囡指出，每年公告土地現值均是參考前一年市場價格做出調整，有重劃區未必代表一定調漲，還必須土地交易價量俱揚，沒人買、沒有建設的重劃區未必就有調幅。以台南來說，原本基期較低，今年以來又有建設議題、南科發展等因素帶動，促使市場火熱且交易履創高價，因此調幅顯著，且預估未來還會繼續走揚。
信義房屋台南民生店店長韓秀蘭進一步分析，中西區運河星鑽地區土地標售今年出現每坪破百萬的價格，東區則以平實營區最夯，由於建商土地取得成本已經相當高，據傳日後大樓推案可能單坪上看4字頭，在台南堪稱「天價」，至於永康區吸納了市區高房價而外溢的人口，又吸引南科工作族群買進，同樣受到矚目，使三區成為公告土地現值調幅最高區域。