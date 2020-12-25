房市／信義區最親民路段 購屋總價約1500萬
財經中心/綜合報導
2020-12-25 08:30:00
台北市寸土寸金，尤其信義區更是北市數一數二的高房價區域，根據金融聯徵中心資料，信義區今年第三季平均購屋房貸金額約為1654萬元，其中，申請貸款金額最親民路段在松山路，授信金額為1037萬元，在地房仲表示，信義區的松山路發展較早，多為老舊公寓，鄰近松德市場一帶可找到5字頭房價，甚至在永春高中旁出現3字頭房價。
根據金融聯徵中心統計資料，信義區的平均授信額度為1654萬，若以7成推算，購屋的平均總價約為2362萬，為北市前三高區域，僅次於南港區與內湖區；而細看各路段，信義區平均授信額度最低的一條路為松山路1037萬，若以7成回推，購屋的平均總價約為1481萬。松山路北從饒河夜市南至松山商職、永春高中一帶，橫跨松山區、信義區兩行政區，信義房屋世貿松德店店長黃俊翔表示，信義區的松山路位於紅線象山站與藍線永春站之間，鄰近松德市場，多為老舊公寓，每坪單價約55萬上下。黃俊翔進一步表示，在永春高中旁邊的松山路650巷、656巷等處，單價約35至40萬，更為親民，且最快10分鐘車程就能到台北市政府、101大樓。