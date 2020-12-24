男「存款百萬」堅持公證不辦桌！未婚妻崩潰：沒收你聘耶
男「存款百萬」堅持公證不辦桌！未婚妻崩潰：沒收你聘耶
編輯中心/綜合報導
2020-12-24 19:57:14
結婚是人生大事，但隨著價值觀的演變，部分人更希望將花費在婚禮的錢挪作其他用途。就有一位女網友抱怨，男友明明存款有「7位數」，卻堅持不願意辦婚禮只想公證，讓她忍不住崩潰大罵，過程也引發討論。
一位準人妻在臉書《靠北女友my girl》抱怨，自己委屈把婚禮預算從75萬減到60萬，更對男友妥協不收聘金，婚紗用租的，連喜餅也改成便宜的牌子，怎料男方仍堅持只想公證。明明男友存款仍有200萬，卻不願意花錢在兩人終生大事上，妥協了也沒用，也讓原PO崩潰，「60萬是很貴嗎？到底是誰教你的？婚禮能這樣隨便？難道你未來也希望自己辛苦養大的女兒，將來莫名其妙被人帶走，連為她祝福的機會都沒有？我們家妥協了，也不收聘，婚紗也打算用租的不買了。為了減輕你的負擔，我做的還不夠多？不然你還想怎樣？」貼文曝光也掀起爭論，不少人認為問題點出在價值觀上，「兩個人真的要互相，沒辦法為對方著想會好辛苦的」、「雙方同意都去公證就好，錢省下來度蜜月或者別的用途不好嗎？婚禮辦盛大又如何，離婚的也很多」、「只公證很好呀，辦婚禮麻煩又花錢」、「價值觀不同，需要溝通！」、「辦桌很多都賠錢呢」。（編輯：潘毅）