人妻陷「年菜地獄」！婆婆罵夫還幫腔　她心寒：別嫁媽寶

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人妻陷「年菜地獄」！婆婆罵夫還幫腔　她心寒：別嫁媽寶

編輯中心/綜合報導

2020-12-24 21:51:50｜2020-12-24 21:56:42

▲農曆春節時，大多數人都會回家團聚圍爐。（示意圖／翻攝爆怨公社）
▲農曆春節時，大多數人都會回家團聚圍爐。（示意圖／翻攝爆怨公社）
農曆春節剩1個月多就要到來，為避免麻煩，不少家庭近年也開始提早訂購年菜。就有一位人妻控訴，煮年菜都會被一家大小嫌棄口味，深陷「年菜地獄」的她便想在今年使用訂購的，沒想到老公的一句話，也讓她心寒表示「後悔嫁了」。
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一名人妻在臉書《靠北婚姻2.0》抱怨，「我真的好討厭過年，每年過年的圍爐，所以我婆婆就會覺得我應該要煮，然後其他親戚只要來家裡等吃就好，然後煮了還要被婆婆嫌調味太重不健康，說我都不會替我老公小孩著想，但如果煮太清淡老公又會嫌我不會煮，所以我真的很討厭煮年夜飯」。
▲一位人妻抱怨，過年時煮年夜飯是她最痛苦的時刻。（圖／翻攝《靠北婚姻2.0》）
▲一位人妻抱怨，過年時煮年夜飯是她最痛苦的時刻。（圖／翻攝《靠北婚姻2.0》）
飽受困擾的原PO決定向老公提議，「老公，今年年菜想用買的好嗎？8菜2湯大概才3000多，直接用買的也比我煮的好吃，而且有你愛吃的」；沒想到老公看完後只冷回一句「你去問媽，媽說好就好」。

「事後當然是被婆婆大罵想偷懶，結果老公也跟著一起罵我」面對這樣的結局，原PO忍不住崩潰，「我真的很氣又很難過，但我最後還是訂了，反正我過年也沒多好過，不管我有沒有煮都會被罵，也很後悔嫁進來，婆媳關係真的很重要，奉勸各位女孩，遠離惡婆婆、還有沒斷奶的媽寶男」。
誇張過程曝光，引來許多同為媳婦的網友痛批，「老公比婆婆更令人失望..」「老公的觀念真的很要不得，我們結婚不是要找氣受的」、「婆婆很有事，但你先生更有事」、「最可怕的是，妳還能繼續忍受」。（編輯：潘毅）
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