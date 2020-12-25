餐廳「3道地雷菜」別點了！內行曝原因：髒到老闆都不吃

許多人在下班或休假時，會揪家人朋友一同到餐廳吃飯、敘敘舊，不過你到中式餐館或熱炒店都點些什麼菜呢？對此，也有老饕表示「這3道地雷菜」千萬別點，更曝光背後原因，直呼「髒到連老闆都不吃」。

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根據搜狐號《大慶談美食》中提及，到外面的飯館吃飯時，這3道菜是最髒的，更表示「會吃的人基本上都不會點這三道菜」，就連店家自己也不會給自己和家人食用。首先第一道菜就是「乾鍋肥腸」，說到肥腸通常都是想到豬大腸，而肥腸最好吃的作法就是爆炒豬腸，但因為肥腸在「清理」時相當麻煩，需要來回清洗數遍，才能將上面的異味及油脂全洗掉，然後再去使用。

▲搜狐號《大慶談美食》中提及，到外面的飯館吃飯時，這3道菜是最髒的。（示意圖／取自unsplash）

第二道菜則是「田螺」，因為田螺在料理時需要高溫烹飪，才能將裡頭的沙子跟細菌清除掉，很多餐廳為了快速出餐，會將時間大量縮短，所以還是盡量少點為妙。