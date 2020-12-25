餐廳「3道地雷菜」別點了！內行曝原因：髒到老闆都不吃

許多人在下班或休假時，會揪家人朋友一同到餐廳吃飯、敘敘舊，不過你到中式餐館或熱炒店都點些什麼菜呢？對此，也有老饕表示「這3道地雷菜」千萬別點，更曝光背後原因，直呼「髒到連老闆都不吃」。
根據搜狐號《大慶談美食》中提及，到外面的飯館吃飯時，這3道菜是最髒的，更表示「會吃的人基本上都不會點這三道菜」，就連店家自己也不會給自己和家人食用。首先第一道菜就是「乾鍋肥腸」，說到肥腸通常都是想到豬大腸，而肥腸最好吃的作法就是爆炒豬腸，但因為肥腸在「清理」時相當麻煩，需要來回清洗數遍，才能將上面的異味及油脂全洗掉，然後再去使用。但很多餐廳都覺得清洗很麻煩，所以只會「隨便清洗幾遍」就用一些口味較重的調味料來壓過這個味道，所以當我們在吃的時候，其實不是很乾淨，反而是很髒的，若實在想吃，還不如在家自己做。
第二道菜則是「田螺」，因為田螺在料理時需要高溫烹飪，才能將裡頭的沙子跟細菌清除掉，很多餐廳為了快速出餐，會將時間大量縮短，所以還是盡量少點為妙。第三道菜則是「滷味」，其實很多地方都有賣滷味，因為滷味是用八角、桂皮、香葉等香料煮出來的，味道非常香，人們也常常將喜歡吃的食材都放進去，像是豬耳朵、牛肉、雞爪、豬腳等，放進去都是非常入味好吃的，但很多餐廳的滷味所用的滷汁，大多都是「用過很多遍的」，重複利用的滷汁吃下肚，時間久了會產生有害物質，對身體健康完全無益處，所以還是少吃為妙，若真的想吃，也還是建議自己在家動手做，一般來說，滷汁最多用三次就可以了。（編輯：郭佩蓉）