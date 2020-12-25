NOW早報／「全聯不能報電話集點」全家怎共用？網曝神解

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原PO在臉書社團《全聯消費經驗老實說》表示，因應全聯明年開始不能報電話集點數，必須要帶實體卡或是感應PX Pay的手機App，卻不禁疑惑「全家共用一張卡的話，怎麼做呢？」又或者是卡不見了，該如何多人使用一張卡片集中回饋。
對此，有網友分享一招「各自用手機的app，然後再轉點就好了，卡片也可以不用補辦，固定時間轉點到常用的那個帳號就好了」、「大家都辦呀，點數可以移轉」、「大家都辦手機會員，點數是可以移轉的」、「自己辦PX Pay，點數可以轉贈」、「點數可以轉移呀，其實沒差」。
今日天氣／東北季風影響 北台灣氣溫下降
隨著東北季風所帶來的乾冷空氣南下，今（25）日清晨各地將感受到明顯涼意，預計中部以北及東北部低溫約15、16度，其他地區約18、19度，明天白天高溫在北台灣可以感受到氣溫下降，整天不超過20度，其他地區溫度變化不大，中部及花東地區21至25度，南部地區約26度左右；水氣上仍然偏少，僅大台北及東半部地區仍有降雨情形，北海岸及宜蘭地區降雨較為明顯。
紐籍機師確診成防疫破口 交通部重罰長榮100萬元
一名紐西蘭籍機師確診新冠肺炎，因未遵守防疫規定、不配合疫調，導致台灣再現本土病例，引發社會譁然。該機師除將面對《傳染病防治法》的罰則，交通部長林佳龍更指示對長榮航空未能確實要求機組員落實防疫措施、未善盡查核追蹤等責任「從嚴認定」；交通部昨（24）日敲定，將依《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》對長榮航空開罰，處以法定上限100萬元罰鍰。
新加坡、以色列發現新冠病毒變種感染者 皆自英國入境
英國近期發現傳染力更強的新型冠狀病毒（COVID-19）變種體「VUI202012/01」（也稱為「B117」），逾40個國家對英國交通往來實施程度不一的限制。目前在澳洲、荷蘭、丹麥皆有發現攜帶變種病毒的確診病例，案例皆為來自英國的境外移入案例；在亞洲地區，新加坡、以色列周三（23）也通報境內首度發現感染新冠病毒變種體的個案。
龍婆預言2021年：「一條猛龍」稱霸全球 還提到紅色鈔票
被稱為「歐洲龍婆」的保加利亞盲眼預言家萬加（Baba Vanga）雖然已離世20多年，但她曾成功預言911恐怖攻擊及2004年的南亞大海嘯等重大事件，每年歲末年初她所留下對於未來的「神預言」，還是會被拿出來再討論一番。而關於即將來到的2021年，據傳龍婆表示「一條猛龍將稱霸全球」，還提到了紅色鈔票，有人認為這條龍可能是指中國。
不受跑票影響！萊豬9項行政命令表決通過 確定元旦進口
立法院朝野立委昨（24）日展開萊豬表決大戰，處理《食品安全衛生法》修正草案、《學校衛生法》修正草案以及萊豬進口共9項行政命令，歷經了一整天的表決馬拉松，在民進黨團擁有人數的絕對優勢之下，即便有林淑芬、劉建國、江永昌等立委在投票時棄權，傍晚9項行政命令仍然全數表決過關。換句話說，萊豬闖關成功，確定明年元旦將開放進口含萊劑美豬和30月齡以上美牛。不過，仍有一百多項附帶決議尚待表決，這場表決大戰預計持續到深夜，讓立委們的平安夜過得並不安穩。
向華強父子來台申請「依親居留」 陸委會：依法審查
香港影視大亨向華強日前向內政部移民署以「依親居留」的方式，申請移民來台，但其家族與中國共產黨關係密切，向華強兒子向佐還是中共共青團主導的愛國統戰組織「中華全國青年聯合會」委員，引發外界關注港人移民來台可能帶來的國家安全風險。昨（24）日，陸委會於例行記者會上回應，有關香港移民來台皆會依照規定審核，向華強父子的移民申請正在由主管機關依法審核中。（編輯：賴詠璿）
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。