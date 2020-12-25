百元剪髮和599髮廊差在哪？網曝「殘酷真相」：去剪就對

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百元剪髮和599髮廊差在哪？網曝「殘酷真相」：去剪就對

編輯中心/綜合報導

2020-12-25 08:01:12｜2020-12-25 08:01:18

▲一名男網友在 PTT 八卦版提到，上百元理髮店剪髮，遇到理髮師拿著電剪狂推，最後崩潰結局卻讓眾人瞬間笑翻，貼文立刻引發熱議。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）
▲百元剪髮跟髮廊599元究竟差在哪？貼文引發熱議。（示意圖／翻攝自Pixabay）
「百元理髮店」隨處可見，但不少民眾對於百元理髮店是否可以剪出好造型存疑，又或者對到百元理髮店剪髮，該如何挑選才不會「踩雷」、剪出適合自己的造型感到困惑。不過，近日一名男網友在PTT八卦版好奇提問，百元剪髮跟髮廊599元究竟差在哪？貼文立刻引發熱議，全場網友紛紛逗趣點出殘酷真相。
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原PO表示，「沒禿頭基因的阿肥，等等想去剪頭髮啦！不然吹頭髮都耗較多時間」，腦海中卻不禁疑惑「路上一堆百元剪髮跟4～6百的髮廊，百元剪髮理髮師一樣是年輕女孩兒，除了剪髮外，也有幫你沖洗，沖洗時還會用洗髮乳按摩你的頭皮，感覺跟髮廊的洗頭女孩兒沒差多少」，不解兩者之間差異為何。
原PO也指出，印象中髮廊的洗頭時間比較長，不像百元剪髮講求迅速、效率，髮廊享受服務時，還能和洗頭女孩兒聊天，也常見外型亮眼的店員，不禁疑惑詢問廣大鄉民「這是不是髮廊費用能較貴的原因咧？」

▲百元剪髮跟髮廊599元究竟差在哪？貼文引發熱議。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲百元剪髮跟髮廊599元究竟差在哪？貼文引發熱議。（示意圖／翻攝自Pixabay）
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「氣氛不同」、「百元沒有沖洗吧？只有吸塵器吸一吸而已」、「399洗頭的妹子比較會聊」、「百元沖洗現在要加10元」、「599會多送你一杯奶茶或紅茶，差很多」、「百元的有剪有交代，貴的會根據你的頭型跟髮量設計」、「買服務啊」。
也有網友點破殘酷真相「長得帥沒差啦，不過在座各位乖乖準備3000元去染燙吧」、「顏值先決，去剪就對了」、「長相的問題」、「看臉」、「臉帥剪什麼頭都帥」、「重點還是在臉」；但有網友認為，百元理髮也有不少高CP值的店家，不僅剪得有型還付贈沖洗，不過還是得碰碰運氣「百元剪髮看理髮師功力，有些不錯，有些很弱」。（編輯：賴詠璿）
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