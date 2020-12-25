Google帶路遇血色告示牌！女一看「恐怖內容」掉頭：怕爆
Google帶路遇血色告示牌！女一看「恐怖內容」掉頭：怕爆
編輯中心/綜合報導
2020-12-25 08:42:32
現今智慧型手機普及，Google地圖已成人們生活中不可或缺的一部分，許多駕駛人更習慣使用Google地圖作為行車導航，但誤信導航走錯路的情況也屢見不鮮。不過，近日一名女網友在臉書社團《新·路上觀察學院》表示，跟著Google開進田間小路，卻驚見一塊「血色告示牌」，看完內容後嚇得趕緊掉頭離開，貼文立刻引發熱議。
原PO在文中貼出一張照片，畫面中可見，草叢中立著一塊白底的告示牌，上方用鮮紅色的字跡寫下「估狗（Google）沒走錯，但您會被狗追」，底下還畫了一個迴轉的符號，警告用路人趕緊回頭，原PO看完後直呼「怕爆！」嚇得面有難色。貼文短短不到2天時間，吸引逾6千人次按讚，網友紛紛回應「多麼有良心的告示」、「回頭是岸」、「只要『你』是用『您』的，我一律都採信」、「上次估狗也叫我抄近路害我被狗追」、「在你準備看第二句的時候，狗已經在後面準備好了」、「用前人鮮血留下的警示？」「好可怕，還以為是血書」。對此，有知情人指出，這其實是位在南投日月潭的路，「日月潭附近小路看過」、「上次去日月潭有看到，裡面真的有很凶的狗」，事後原PO也回應「真的超凶，拍完直接轉向」。（編輯：賴詠璿）