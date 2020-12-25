搭捷運經血漏椅子上！女冷吐「1句」秒走人　台人全怒了

女生都受到經期來潮時，下腹劇烈疼痛的困擾，有些人也對於「外漏」問題也相當困擾。近日，就有網友在搭捷運時，看見女乘客因為月事來不小心沾在椅子上，有人好心遞上濕紙巾，希望女子能清潔乾淨，結果對方怒嗆一句就走人，讓她相當傻眼，貼文也引起熱議。

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原PO在《爆怨2公社》表示，她在搭捷運時，對面剛好坐了兩名女子，其中一人因為月事剛好來，所以經血不小心外漏，沾到了椅子上，這時，有名細心的女乘客發現，拿出濕紙巾，上前遞給外漏的女子，並叮嚀「把血擦一下會比較好」。

▲外露的女子怒嗆「不會有人看到，還過去坐」，這也讓在場的人都傻眼了。（圖／翻攝自《爆怨2公社》 ）

沒想到月經外漏的女子聽到，竟然大聲回嗆「不會有人看到還去坐那裡啦」，女乘客聽完不負責任的回答，氣得怒罵「呃那塊血漬是妳的欸，妳不應該處理一下嗎？」但外漏的女子講完就直接下車，也完全沒清理椅子上的血漬，這也讓原PO忍不住說「哈囉妳的公德心呢？」





許多網友也紛紛回應，「如果我是她朋友，會覺得很丟臉」、「怎麼好意思，這家庭教育好差」、「她根本放錯重點，這是個人衛生觀念的問題，不是會不會有人坐」、「這態度也太差了吧」、「沒看過這麼自私的」、「可以不要這樣嗎？真的很髒」、「月事來誰都可以體諒，但這態度真的過分了」。

事實上，根據《臺北市大眾捷運系統旅客運送自治條例》第六條及第七條之三的規定中指出，捷運範圍內設備（施），旅客應依照標示之規定或方法使用，並不得擅自占用、破壞、損毀、干擾或搬動，若旅客穿著惡臭或攜帶不潔物品影響公共衛生，台北捷運公司得拒絕運送，站、車人員並得視情節會同警察人員強制或護送其離開站、車或大眾捷運系統區域。（編輯：許智超）