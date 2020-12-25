女嘆「韓國泡麵超越日本」 麵食客揭1缺點：把台灣放哪
女嘆「韓國泡麵超越日本」 麵食客揭1缺點：把台灣放哪
編輯中心/綜合報導
2020-12-25 10:38:01
泡麵已經成為現代人最方便的三餐選擇之一，又有便宜、簡單料理、調味多樣的優點。而近日就有一位網友在網路上發表自己的感受認為「韓國泡麵好吃的程度早已超越日本」，沒想到此言論竟引起了大量麵食客的討論，甚至更舉出韓國泡麵的缺點，引起熱議。
這位網友在網路論壇PTT Boy-Girl板上PO出一篇「韓國泡麵超越日本泡麵了？」的文章表示，「韓國的起司拉麵是目前最愛，炸醬麵也好好吃，現在幾乎都是買韓國泡麵，日本泡麵已經很久沒買，架上也越來越多韓國泡麵，在台灣，韓國泡麵超越日本泡麵了嗎？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，更有麵食客吶喊直言「把台灣的泡麵放哪啊」，留言區蓋起高樓。網友們紛紛留言認為「韓國泡麵的缺點是『泡不開』」，「韓國的不是泡麵，要用煮的...」、「韓國的不是泡麵是快煮麵」、「韓國的根本稱不上泡麵吧，根本泡不起來」、「討厭韓國泡麵口感，嚼塑膠」、「韓國泡麵沒辦法泡，都要煮」、「韓國泡麵不煮整個泡不開」、「韓國那個不算泡麵吧，沒辦法用熱水直接泡」。更有大多數人表示「都雜魚，台灣屌打」、「都是台麵的手下敗將」、「韓國泡麵有夠難吃，台灣的屌打」、「台灣屌打」、「臺灣泡麵屌虐」、「韓國泡麵本來就屌打，但還是台灣最好吃」、「泡麵只吃台灣的，日韓實在不對味」。（編輯：王柏文）