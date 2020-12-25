外送到「前女友家」！男臉綠嘆也太巧 結局曝光網嗨了
外送到「前女友家」！男臉綠嘆也太巧 結局曝光網嗨了
編輯中心/綜合報導
2020-12-25 10:45:08
現在有許多餐廳都和外送平台App合作，民眾在家動動手指上網，便有外送員將想吃的食物送到府，街頭巷尾隨處可見外送員騎車穿梭的身影，也衍生出許多網路話題。就有位外送員透露接到一張訂單，比對名字聲音和電話後，確認竟然是自己的前女友，讓他驚呼「這機率到底有多小？」揪心結局曝光也讓網友十分激動，掀起熱議。
有位外送員在臉書社團《爆廢公社二館》發文，透露自己「就在剛剛送餐送到前女友家」，讓他不禁大嘆「這機率到底有多小，可以這樣被我接到他的單」。原PO強調自己與前女友已經沒聯絡，對方搬離舊家，而這次送餐是送到新家。原PO吐露心聲，雖然一度期待取餐時能夠與前女友再見一面，但仔細想想還是覺得如此重逢有些尷尬，而且前女友如今也已經結婚當媽媽了。而大家最關切的結局，答案揭曉是前女友老公下樓來取餐，讓原PO感慨好險，「回憶我就收在心裡就好」。戲劇化的遭遇與心路歷程引發熱議，網友紛紛在底下留言回覆說，「對她念念不忘呢」、「都分手還在意幹嘛？就當陌生人就好」、「送完，心內會酸酸的吧」。更有人歪樓笑稱，「告訴她老公：兄弟，我是你哥哥」、「SOD應該有演過，知道該怎麼做了吧」、「你別裝了！你是故意接她這張單的，只是為了去看看你的孩子」。（編輯：倪浩軒）