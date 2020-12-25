三倍券快過期！長輩不捨花「拿整疊」求救 他一看臉綠
三倍券快過期！長輩不捨花「拿整疊」求救 他一看臉綠
編輯中心/綜合報導
2020-12-25 11:05:27
2019新型冠狀病毒（COVID-19）爆發，因應疫情影響衝擊台灣經濟，我國政府7月規劃推出「振興三倍券」，其使用期限也即將於31日到期。對此，就有一名網友指出，自家長輩領了三倍券後，就一直捨不得花掉，直到最近發現使用期限將到期，才著急詢問「要怎麼辦」，讓他無奈直呼「那當初要您快用掉不用是在幹嘛啦」。
原PO於臉書社團《爆怨公社》上發文，表示自己真的是不懂長輩在想什麼，他指出長輩領到了三倍券後，卻一直捨不得使用，「一直講一直講，講到都不想講了，這幾天才跑來問券要怎辦」。他也感慨指出，距離使用期限僅剩沒幾天，長輩才在開始煩惱很多地方都不收了，「用不完會變廢紙，那當初要您快用掉不用是在幹嘛啦」。
貼文一出，不少網友也紛紛給予建議，「現在有餐廳優惠。住宿優惠。快去花光吧…」、「大賣場都會收」、「買可以放的生活用品，或是帶全家出去吃一趟餐廳，有小孩的話尿布牛奶囤一點就差不多了」、「去一趟大賣場買零食就沒了⋯⋯怎麼會花不完」、「一萬多...看有沒有傢俱要換新的」。（編輯：陳雅雲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。