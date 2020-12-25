求職女沒經驗「爽收面試通知」！一到慘被洗臉：誰想去
求職女沒經驗「爽收面試通知」！一到慘被洗臉：誰想去
編輯中心/綜合報導
2020-12-25 11:25:58
不少公司都會在徵才網站上貼出相關職缺，更會附上工作內容及待遇，以此找尋適合的人才。不過，就有女網友指出，自己近期應徵婚禮企劃專員，雖然沒經驗卻被找去面試，但過程卻慘遭面試官洗臉，讓她不滿直呼「很浪費彼此時間」。
原PO於《Dcard》上發文，表示最近因為疫情關係想轉換跑道，她在人力銀行上找到婚禮企劃專員的職缺，雖然自己沒有相關經歷，但工作內容上寫著「沒接觸過沒關係」，因此讓她萌生嘗試看看的想法。但經過面試後，她就透露薪水跟想像中有很大落差，「我覺得那人力銀行上起薪不該寫30k，依照之前的面試經驗啦，我覺得可以寫25k-40k吧」。不僅如此，她也抱怨對方明明知道自己並沒有企劃專員的相關經驗，依舊找她去面試。但面試當下，原PO卻不斷被對方洗臉，「說什麼建議我先去外面找pt，因為我完全沒有相關經驗，然後這個組長很兇壓力會很大什麼的，還說可以去XX會館應徵，感覺非常不好，就算有上我也實在不考慮⋯⋯⋯⋯」。
經歷這樣不悅的面試經歷，原PO也無奈直呼「有時候真的是彼此很浪費彼此時間，沒有要批評什麼，單純抒發一下情緒。嗚嗚，一直下雨真的心情整個超低落」。貼文一曝光，隨即引來不少網友安慰，「我懂你，我也遇過類似的情況，雖說無經驗可，但還是期望進來的是有經驗的」、「真的浪費彼此時間，很多這種明明想要有經驗的卻死都不寫清楚的，面試時才在那邊洗別人臉」、「不要為一次面試失望，你值得更好的」、「有時候不是無經驗不行，而是她看你就不順眼所以不行，找工作也是很看緣分」。（編輯：陳雅雲）