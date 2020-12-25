從「AA制探討台灣女權」　他揭露現況2勢力：污名又怎樣

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原PO更接著說「這些問題都是女生批評男生，不是女生被批評，妖魔化這些提出AA的男生，把他們冠上低端魯蛇的帽子，目的只是為了讓自己比較方便吃自助餐而已」，他更點出「最痛恨那些不出錢的女生，反而是那些會出自己錢的女權運動者」，因為「這些女權運動者，非常討厭被投以弱者的眼光，自己有工作、有經濟能力、當然可以自己付錢，沒必要讓男生看沒有」，隨後更分析了「台灣女權為什麼不會成功」，因為在女孩子中有著兩派勢力。
原PO直言「一派覺得名聲比較重要，願意自己付錢，來換取女性地位的提升；一派覺得有錢比較重要，汙名又怎樣，也不能當飯吃，當然是錢重要」，原PO更揭露出了殘酷真相「叫那些花慣男生錢的女生，以後不要再花男生的錢，來換取女生的名聲，他會覺得神經病，花男生的錢多好，要爭女權你自己去爭，看到有女生自己賺錢自己出錢，還覺得這種女生是來擋自己財路的，有些女孩還是認為錢的價值還是高於許多精神層面的東西」，而此篇貼文也引起許多網友共鳴，留言區紛紛蓋起高樓。
網友們紛紛表示「真的，網路上看到願意付出的女生感情失利，就有女人嘲諷『女人何苦為難女人』」、「花慣男人錢的女生未必賺的比較少，就一種『你的是我的，但我的還是我的』的概念，類似對岸高層打著共產名號行獨裁資本主義」、「為了被妖魔化的AA」、「中肯，邏輯又清晰」、「太中肯了」。（編輯：王柏文）