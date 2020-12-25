連4天「3生肖」帶富貴命！橫財擋不住　屋裡下起鈔票雨

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生肖牛
生肖屬牛人可謂不言不語，不善爭執，但是他們內秀強大，擁有非常獨立的人格追求。12月25日至12月28日屬牛人大運逢「財星」主事，身邊又有福德、天德等吉星的庇護，生活上好事會很多，過得輕鬆自在。12月底橫財運超棒，易中大獎，鈔票滿天飛，辰土當令幫身有力，屬牛人會有更好的運勢體現。自身的心氣也不斷的高漲，工作起來更為有勁頭，而且事業發展得順風順水，成績會非常突出，未來幾個月屬牛人也機會很多，努力進取的雄不減，財源也會滾滾而來。
生肖馬
生肖馬的人越是到年底，12月25日至12月28日橫財運超棒，易中大獎，鈔票滿天飛，好運越是穩穩地來，不斷地上升。生肖馬的人此時可能有一些繁忙，但是忙是有成效的，不管是工作還是學業，打下堅實的基礎，年底到來年他們只管享受到美好的成果。工作、事業、愛情、財富，都會如同自己預想中的那樣，一一實現。
生肖羊
屬羊的人，平日裡非常的低調內斂，12月25日至12月28日橫財運超棒，易中大獎，鈔票滿天飛，財運上是想低調都很難，財大氣粗的格局已形成，不但時時有橫財，更有貴人喜相助，也許之前沒到的好運氣，未來6天水到渠成，不管是中獎還是發財，都能抵達一個「富貴」的目標！（編輯：賴詠璿）