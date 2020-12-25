連4天「3生肖」帶富貴命！橫財擋不住　屋裡下起鈔票雨

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連4天「3生肖」帶富貴命！橫財擋不住　屋裡下起鈔票雨

編輯中心/綜合報導

2020-12-25 11:40:34

▲現在至 7 月底前， 3 生肖有機會發橫財。（示意圖／翻攝自 pixabay ）
▲12月25日至12月28日「3生肖」橫財運極旺。（示意圖／翻攝自 pixabay ）
今（25）日是一年一度的聖誕節，2020年也準備進入尾聲，若覺得今年運勢一直不如意也先別灰心，以星座命理專欄聞名的搜狐號《卡哇伊》，分享12月25日至12月28日橫財運極旺的「3大生肖」，這幾天特別容易中大獎，屋裡下起鈔票雨！
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▲12月25日至12月28日「3生肖」橫財運極旺。（示意圖／NOWnews資料照）
▲12月25日至12月28日「3生肖」橫財運極旺。（示意圖／NOWnews資料照）
生肖牛
生肖屬牛人可謂不言不語，不善爭執，但是他們內秀強大，擁有非常獨立的人格追求。12月25日至12月28日屬牛人大運逢「財星」主事，身邊又有福德、天德等吉星的庇護，生活上好事會很多，過得輕鬆自在。12月底橫財運超棒，易中大獎，鈔票滿天飛，辰土當令幫身有力，屬牛人會有更好的運勢體現。自身的心氣也不斷的高漲，工作起來更為有勁頭，而且事業發展得順風順水，成績會非常突出，未來幾個月屬牛人也機會很多，努力進取的雄不減，財源也會滾滾而來。

生肖馬

生肖馬的人越是到年底，12月25日至12月28日橫財運超棒，易中大獎，鈔票滿天飛，好運越是穩穩地來，不斷地上升。生肖馬的人此時可能有一些繁忙，但是忙是有成效的，不管是工作還是學業，打下堅實的基礎，年底到來年他們只管享受到美好的成果。工作、事業、愛情、財富，都會如同自己預想中的那樣，一一實現。

生肖羊
屬羊的人，平日裡非常的低調內斂，12月25日至12月28日橫財運超棒，易中大獎，鈔票滿天飛，財運上是想低調都很難，財大氣粗的格局已形成，不但時時有橫財，更有貴人喜相助，也許之前沒到的好運氣，未來6天水到渠成，不管是中獎還是發財，都能抵達一個「富貴」的目標！（編輯：賴詠璿）
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