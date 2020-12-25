百貨加強防疫！男連遇「超扯奧客」快氣瘋 眾一聽狂搖頭
百貨加強防疫！男連遇「超扯奧客」快氣瘋 眾一聽狂搖頭
編輯中心/綜合報導
2020-12-25 13:08:02
一名紐西蘭籍機師日前確診新冠肺炎，因未遵守防疫規定、不配合疫調，導致台灣再現本土病例，引發社會譁然。近日，就有網友抱怨，因為有本土確診，原本負責2樓的戶外安全工作，被調到1樓支援防疫管制，結果遇到更多不遵守規則的奧客，讓他相當氣憤，貼文也引起熱議。
原PO在《爆怨2公社》表示，因為有本土確診，所以原先開放的大門全都關閉，只開放一進一出的通道，但就算門上有貼標示、現場也有工作人員指引，還是很多人看不懂中文亂走，讓他忍不住說「硬要跟人流唱反調，我餵養的浪貓都比你聽話」。原PO也提到，因為進入場所內都要量體溫，結果有人竟然在短時間內進出6次以上，每進一次就要量一次，讓他感到很困擾，另外，政府雖然有規定進入特定場所要戴口罩，但有些人進來的區域可能沒有強制要求戴口罩，而他面對進入公司的人都是強制執行，結果就有人因此不爽狂瞪人，讓原PO相當無奈。
許多網友也紛紛回應，「真的是辛苦了」、「這一篇抱怨，讓人看得覺得很歡樂耶」、「真的不懂不戴口罩還要生氣的人」、「記得要多戴手套，避免觸碰」、「辛苦了，你們的工作真的很累」、「真的是一堆奧客」、「好有勇氣，出門不戴口罩」、「辛苦了，要保持防疫距離喔」、「辛苦了，不過原PO文筆真好」。（編輯：許智超）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。