藍營推萊豬公投！ 賴士葆 : 連署可望一個月內達標
藍營推萊豬公投！ 賴士葆 : 連署可望一個月內達標
記者呂炯昌/台北報導
2020-12-25 13:24:08｜2020-12-25 13:51:32
立法院萊豬表決昨（24）日落幕，國民黨不服輸將下一階段戰場鎖定「萊豬公投」，並醞釀針對「萊豬立委」發動罷免。國民黨立委今(25)日表示，「真正的戰役才正要開始！」
國民黨立委賴士葆今日受訪時表示，「現在不是戰場清理，真正的戰役才正要開始」，國民黨會力拚用公投來否決萊豬進口政策，下一階段也將串連藍營執政的15縣市稽查市售肉品有無含萊劑，並公布資訊，國民黨團會結合民間力量擋萊豬。賴士葆表示，連署單還沒下來，等下來會很快發動連署，應該花一個月時間就能達到50萬人連署，一直努力到明年8月28，用明年公投結果推翻今年蔡英文828獨裁式的宣布萊豬進口。賴士葆也再度公開呼籲，最好從明年1月1日開始，只吃台灣豬，所有進口豬都不要吃，因為可能有萊劑。對於國民黨發起「萊豬公投」，民進黨團副幹事長郭國文表示，國民黨的政治操作也在民進黨的預料之中，無非是想延續戰線，拉長到8月28日，明年8月28才是真正決戰日，但只要行政部門把關得宜、層層落實，藍營萊豬公投的動能就相對有限。