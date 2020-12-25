坐博愛座遭老人狠酸！他下車前「脫帽」秒打臉　全場笑翻

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坐博愛座遭老人狠酸！他下車前「脫帽」秒打臉　全場笑翻

編輯中心/綜合報導

2020-12-25 15:10:08

▲台中一名女網友昨（28）日搭公車回家時，被色狼磨蹭屁股，一下車發現褲子「濕黏一片」，一聞噁爆。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲兩位老太太看到，有位「年輕人」坐在公車的博愛座，就狠酸「現在年輕人只會假裝滑手機」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
台灣因為博愛座的「讓位」問題，屢屢發生一些爭議。近日，就有網友在搭公車時，撞見一個「年輕人」坐在公車的博愛座上，而兩位老太太看到面前的景象，就狠酸「年輕人都只顧滑手機、不讓座」，沒想到「年輕人」脫下帽，竟是65歲的老人家，讓原PO超震驚，貼文也引起熱議。
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原PO在《爆廢公社二館》表示，她先前搭公車時，發現一名背著後背包、戴著鴨舌帽的「年輕人」坐在紅色的博愛座上，沒過多久，就有兩個老太太上車了，而「年輕人」轉過頭看身後還有兩個紅色博愛座，便繼續坐在原位滑手機。 
▲「年輕人」脫下帽子說「自己已經65歲了」，並拿出敬老卡刷卡下車。（圖／NOWnews資料照）
▲「年輕人」脫下帽子說「自己已經65歲了」，並拿出敬老卡刷卡下車。（圖／NOWnews資料照）
其中一個老太太在經過「年輕人」時，故意狠酸「現在年輕人只會假裝滑手機」，接著便坐在「年輕人」後方的空位上，沒想到的是，隔幾站後「年輕人」起身並脫下帽子，露出黑、白相間的髮絲「說他65歲了」，還掏出只有老人才有的「敬老卡」刷卡下車。
許多網友也紛紛回應，「我怎麼覺得這巴掌有點響啊」、「這位年輕人也太帥了吧」、「超討厭自以為是的老人，讓座只是美德不是應該的」、「可見保養有多重要」、「笑死，原來是老人家」、「沒看過這麼狠的打臉」、「這臉被打的好腫，而且還有位子就不需要讓啊」、「不是還有位子嗎」、「道德綁架啦」。（編輯：許智超）
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