人夫「5年沒恩愛」狂偷吃！妻哀曝理由 全場一聽反譙爆
人夫「5年沒恩愛」狂偷吃！妻哀曝理由 全場一聽反譙爆
編輯中心/綜合報導
2020-12-25 13:31:49
情侶進展到婚姻關係後，往往都必須靠著兩人相互扶持，才能一同撐起家庭，而婚姻該如何保持美滿幸福，不少人認為「性生活」也是關鍵之一。不過，就有一名女網友指出，自己懷孕5年後就「性」致缺缺，導致老公偷吃2次，讓她不滿直呼「我老公就這樣把持不住？」但不少人卻一面倒力挺老公，更表示「妳要付一大半責任」。
一名女網友於臉書粉專《靠北老公2.0》上投稿，表示自己結婚多年，才發現老公與人妻偷吃，讓她非常火大。但她也坦承，自從懷孕後5年，因自己「性」致缺缺，導致老公長期只能靠自己解決性需求，「撫摸我，我會罵他，我不喜歡，我也不知道，就是不想給他碰，他找我行房我會請他洗乾淨刷好牙，他說我嫌他有老人味很臭」。老公也坦言相當受傷，「說我從來沒有真正在意過他，就算他很認真跟我說他今天晚上想要，我也不當一回事」。原PO指出，這些是老公給她的理由，此次出軌是因剛好遇到很主動的人妻，就展開了不尋常的關係，文末原PO也苦惱直呼「我真的有問題嗎？導致我老公就這樣把持不住？對婚姻沒有底線這樣對嗎？」
貼文曝光後，隨即引來網友熱議，但留言幾乎一面倒挺男方，「這一次我不會罵男生了。妳要付一大半責任」、「明知道自己問題很大，那就先檢討自己吧」、「人都會有需求的更何況是正常的男人」、「妳老公的生理需求是健康的人正常反應，妳不給就算了還酸他，不然妳是想要他怎麼樣？」但也有網友抱持其他看法，「妳的言行舉止讓他很受傷，但這也不是他外遇的理由，只能說你們兩個都有問題」、「不管怎麼樣，男方是否應該先解決婚姻關係再向外發展比較合理？」；甚至還有人給予建議，「性事也是促進夫妻關係元素之一，妳要改變妳的想法與做法，否則危及自己的婚姻，也可能導至另一家庭的破裂」。（編輯：陳雅雲）