交往大20歲男友！嫩妹嘆沒來電但「不想努力了」 網酸爆
交往大20歲男友！嫩妹嘆沒來電但「不想努力了」 網酸爆
編輯中心/綜合報導
2020-12-25 14:20:43
男女交往必然會經歷許多風風雨雨，開始一段感情之前，若其實沒有來電感覺，而只是為了追尋一份安全感，這樣的關係能走得長遠嗎？有位女網友就詢問大家，「會因為不想努力，跟一位大自己20多歲，走在一起像爸爸的人交往嗎」文章引發熱議，許多人都吐槽這樣的感情觀，更有人笑稱「晚上記得燈關好」。
有位女網友在臉書社團《靠北女友my girl》投稿發文，詢問各位女生「會因為不想努力，跟一位大自己20多歲，走在一起像爸爸的人交往嗎？」原PO更補充完全沒來電，只是單純不想努力了，同時描述對方「外在條件不高不帥，但是財力很好也會是疼愛對方的樸實人」，充滿代入感的形容，讓大家不禁認為這根本就是原PO目前面對的處境，而不單單是假設的問題。網友於是開啟吐槽模式，紛紛留言回覆說，「妳50他70哦？OK啦！祝妳幸福」、「靠山山倒、靠樹樹倒，然後晚上記得燈關好」、「不努力所以嫁個不愛的男人，我怕婚後妳反而努力的爬牆」、「人家也不會只有你一個，記得定期檢查」。但也有網友認為，「你自己能接受就好」、「沒有100分的人，自己思考想要啥吧」、「我倒覺得為了經濟而結婚不是什麼羞恥的事，是滿實際的選擇，至少婚後不必為了錢吵架」。（編輯：倪浩軒）