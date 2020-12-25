聖誕夜爽點外送！一開門客秒收「驚喜」樂歪：給小費啦
聖誕夜爽點外送！一開門客秒收「驚喜」樂歪：給小費啦
編輯中心/綜合報導
2020-12-25 14:27:51
今（25）天是一年一度的聖誕節，不少人早已和親朋好友相約團聚，一同歡慶佳節到來。不過，就有網友指出，自己在昨（24）日平安夜點了外送，卻看到外送員「超應景」裝扮，讓她當場興奮直喊「超級敬業！」
原PO於臉書社團《爆廢公社二館》上發文，表示自己在聖誕夜遇到超狂的外送員，隨後她便貼出照片，只見畫面中，外送員身穿聖誕老人裝扮，就連外送箱也有滿滿的聖誕節應景裝飾。看見這幕，PO也大讚直呼「外送箱超搶眼，還整身聖誕裝，超級敬業！給個respect」。照片曝光後，至今已有超過1.6萬人按讚，更有不少網友狂讚留言，「這樣的聖誕老公公我會想跟他合照一張」、「樂在自己的工作非常讚」、「相當用心也很應景」、「給小費了啦！！！！」「很用心在自己的工作」、「給買家一個開心的瞬間，很棒」、「好用心的外送人員，聖誕快樂」。甚至還有相同經歷的網友分享，「剛剛幫我們外送餐點的夥伴，真的也是穿這樣，我不小心笑出來...我說很可愛欸！請他騎車小心」、「我今天遇到的還發糖果」。（編輯：陳雅雲）