美聲來了！嘉興國小合唱團26日台北獻唱　園遊會地點曝光

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嘉興國小合唱團義興分校全校只有21人，除了1年級新生，每個孩子都是合唱團成員，能在歐洲舞台上贏得金質獎和特別獎，這個偏鄉合唱團瞬間獲得了全台注目。原本計畫今年暑假前往比利時參加比賽的嘉興國小暨義興分校合唱團因疫情無法成行，小朋友們都難掩失望，在歲末年終之際，讓大家在山中聆聽小朋友們的美妙歌聲，彌補無法出國比賽的遺憾。
隔日基金會也招待小朋友們到台北兒童樂園一遊，度過一個溫暖快樂的周末！這場音樂會也請到了原住民歌手伊祭達道，從小生活在太魯閣山大禮部落的他，喜歡對著群山唱歌，好歌喉也獲得金曲獎的肯定，榮獲第18屆原住民語歌手獎。這場音樂會還特別準備了五星級胖卡餐車隊，更有原住民現場烤山豬肉，讓所有參與贊助者和演出者同樂有吃有喝有玩，可說是最超值的慈善園遊會！
新竹的泰雅族馬胎部落，山裡沒有才藝補習班，沒有城市小孩的學習資源，但現實環境阻擋不了夢想的腳步，他們透過合唱團找到了自信和生活的力量，他們想要繼續唱，繼續走向世界！（編輯：王柏文）
微遠文化藝術基金會
活動地點：微遠虎山（台北市信義區福德街221巷186-1號）
日期：12/26(六)16:30～21:00
贊助餐費：2000元／人 （名額有限，請向主辦單位報名，不開放現場參加）