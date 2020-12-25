心碎平安夜！她逼問男友「情趣用品買給誰」 曝慘綠結局
心碎平安夜！她逼問男友「情趣用品買給誰」 曝慘綠結局
編輯中心/綜合報導
2020-12-25 16:59:18
情侶之間的相處，都需要許多時間的磨合才能夠更了解彼此，日前有一名女網友在用電腦時，收到一封郵件，郵件內容讓她意外發現「自己的男友偷偷網購女性情趣用品」，且收件的便利商店「不是自己男友家附近的店，也並非他的生活圈」，讓她十分煩惱，而原PO卻在今（25）日凌晨發文，表示自己跟男友攤牌後，對方拿出一個情趣用品辯解，但她看到後卻相當崩潰，並直呼「這是史上最瞎的平安夜」。
原PO在《Dcard》表示，雖然當時一堆網友說她被綠，但自己還是想著，男友應該不會做什麼不好的事，到了平安夜這一天，她和男友吃大餐的過程中，男友也送上聖誕禮物，原PO打開袋子一看，是她夢寐以求的香水，但卻沒發現「當初男友網購的情趣用品」。到家後，原PO終於忍不住和男友攤牌，而男方一開始不願意承認，直到原PO找到當初那封信時，男方才坦承是他買的，更解釋是「想和原PO一起用」，接著更從衣櫥上方拿出「情趣用品」證明自己的清白，但原PO卻看傻了眼。
因為原PO男友拿出的情趣用品，它的外盒完全沒有任何包膜，而且還有打開過的痕跡，重點是這個情趣用品是「海馬造型」，跟男友當初下單的「章魚外型」完全不一樣，這讓原PO相當崩潰，最後衝出男友家的門，並且無視電話、訊息，難過的說「史上最瞎的平安夜，對於情趣用品是買給誰的，現在也不需要知道了」。許多網友看完也紛紛安慰原PO，「真的有夠扯，心疼原po」、「真的好渣，拿出來還是另一個玩具」、「哭一哭繼續前進，還有很多好男生等著你」、「離開渣男才是最好的聖誕禮物」、「果斷離開，真的很棒」、「還好看清了，長痛不如短痛」、「看文章而已，我居然也很氣」、「要為了未來更好的自己好好生活」。（編輯：許智超）