外送員遭停權！曝「暗黑漏洞」吃免錢 同行怒：遲早被告
編輯中心/綜合報導
2021-01-03 09:00:00
近年來美食外送相當受歡迎，待在家就能吃到熱騰騰的美食。不過也時常能聽聞外送員與顧客間因餐點狀況或拿各種事情產生紛爭，就有遭到停權的外送員揭露曾用「暗黑5招」能吃免費還拿「額外小費」，貼文一出立刻讓眾多同行氣憤大罵：「遲早被告！」
一名外送員在臉書《靠北熊貓2.0》上表示，自己遭到停權後，便決定公開一些「不可告知的秘密」，首先是「與客人合作，跟客人談500元跟你收250元，但條件電話不要接，訊息不要讀，記得都要拍照截圖」。原PO繼續補充，如果遇到想吃的餐點，還有兩招能夠吃免錢，「電話設成陌生，打給客人馬上掛掉，回報派單，派單打過去，你也跟著打，客人接了把聲音關掉就好，或是故意把湯汁漏出，拍照回報派單，說餐點毀損就好」。
至於「額外小費」部分，原PO則說「只要客人忘記是信用卡要給你錢，就統一跟他說，我手機放在車上忘了你多少錢了，這樣就好」。然而這些鑽漏洞的行為曝光後，也引來眾多外送員大罵，「真沒良心，想吃的餐點就自己買吧？」「難怪你被停權了」、「把這些小聰明用在好好工作上面，應該會有不錯的成績，希望你可以學乖」、「有這頭腦，不好好跑或找其他工作，來這邊亂教」。（編輯：潘毅）