身障者保險難！民眾黨推權益促進草案 郭家軍現身力挺
身障者保險難！民眾黨推權益促進草案 郭家軍現身力挺
記者呂炯昌/台北報導
2020-12-25 16:53:48｜2020-12-25 17:02:54
我國投保率於民國108年底達到約250%，相當於平均每人有超過2.5張保單，但是全台118.6萬名身心障礙者平均每人不到0.2張保單，顯示政府對於宣示加入聯合國身心障礙者權利公約(CRPD)有待加強。台灣民眾黨立院黨團今（25）日舉辦公聽會，推「身心障礙者保險權益促進」相關草案，聯華電子榮譽副董事長宣明智、永齡基金會執行長劉宥彤、副執行長蔡沁瑜也代表鴻海集團創辦人郭台銘出席力挺。
民眾黨立委高虹安委員表示，根據財團法人保險事業發展中心統計，我國投保率於108年底達到約250%，相當於平均一人有超過2.5張保單；而108年底全台有118.6萬名身心障礙者，壽險業承保身心障礙者有效契約件數為202,004件，平均每人不到0.2張保單，代表身心障礙者之投保率確實遠不及一般國人，就算能投保，理賠的上限金額也比一般國人低得許多，甚至連喪葬費都不夠，她坦言，提升身心障礙者的保險權利是國家的責任，目前政府的成績單不及格。高虹安表示，我國已經宣誓加入聯合國身心障礙者權利公約，也立法施行之，該公約協議第25條(e)項規定：於提供健康保險與國家法律許可之人壽保險方面，禁止歧視身心障礙者，該等保險應以公平合理之方式提供。第2條也規定，公約所揭示保障身心障礙者人權之規定，具有國內法律之效力，所以政府加強身心障礙者保險權利的責任已經不是道義上的，而是法律明定的強制性責任，但身心障礙者權利公約施行法於103年8月20日公布至今，政府在這個議題上依然緩如牛步，她也為此在立院院會質詢過行政院長蘇貞昌。
民眾黨團提出《身心障礙者保險權益促進基金設置管理條例》草案，最重要的核心目標就是由民間與人身保險業者提撥資金，設置身心障礙者保險權益促進基金，基金用途除了補助業者訂定符合身心障礙者條件的保險、並提升承保數量外，也規定在有需要時，由基金適當補助保險費用，以期在維護商業保險的精神，不過度增加業者負擔下，讓身心障礙者與一般社會大眾同享人身保險的保障。