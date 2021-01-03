鋼鐵人又來了？「神秘背包客」突現914m高空　飛行員嚇呆

鋼鐵人又出現了？美國自去年（2020年）9月發生多起飛航員、機師目擊不明人士揹著「噴射背包（Jetpack）」出現在空中的案例，而且這幾次目擊事件都頻繁出現在美國加州，近日又有一名加州飛行教官在空中進行訓練時，在3000英呎（約914公尺）的高空中發現疑似同一名不明人士的身影，立刻用手機拍下這個畫面，同時轉交給美國聯邦航空總署（FAA）進行調查，而影片曝光後也掀起眾人熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀

根據《福斯新聞》在美國洛杉磯的報導，這名加州飛行教練福格曼（Brandy Fogelman）在12月21日帶著學員到洛杉磯沿海城市帕洛斯佛迪市（Rancho Palos Verdes）外海進行訓練時，竟發現約在3000英呎的高空上有個神明身影和他們並肩高速飛行著。

▲影片中可以發現這名神祕噴射背包客在空中高速移動的樣子。（圖／翻攝自IG @slingpilotacademy）

起先她還不確定這道身影是什麼，仔細一看才發現對方疑似是知名的「神秘噴射背包客」，她也立刻用手機錄下這個畫面，更將影片轉交給美國聯邦航空總署調查。受訪時福格曼更訝異表示「我從來沒看過這種事，你甚至可以清楚的看見手臂和雙腿」而根據美國聯邦航空管理局（Federal Aviation Administration）規定，噴射背包視為「極輕型飛行器」，是禁止在成是擁擠區域上空飛行的，違法者將面臨最高2萬7500美元（約新台幣79萬元）的罰款。

▲美國聯邦航空局自去年9月接連獲報，有不明人士身著噴射背包在 6000 英尺的高空飛行，被路過的飛機目擊。資料照非當事人。（圖／美聯社／達志影像）

事實上，去年美國聯邦航空總署（AFF）9月時就提及，飛航員、執法單位和民眾們對無人機的目擊紀錄已急遽增加，每個月都會收到近百起的報告。8月31日時更在洛杉磯機場（Los Angeles airport）收到塔臺通報，有神秘噴射背包客在離飛機約30碼（約27.5公尺）附近飛行。（編輯：楊智傑）