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鋼鐵人又來了？「神秘背包客」突現914m高空　飛行員嚇呆

編輯中心/綜合報導

2021-01-03 10:00:00

▲洛杉磯高空出現鋼鐵人？好幾名機師向塔台回報一名背著噴射背包的神秘人士與飛機擦肩而過，引來不少人討論。（示意圖，非當事人／翻攝自Youtube《Inside Edition》）
▲洛杉磯高空又出現「鋼鐵人」了？上（12）月21日時一名加州飛行教練拍下914公尺高空中的「神秘噴射背包客」身影。（示意圖，非當事人／翻攝自Youtube《Inside Edition》）
鋼鐵人又出現了？美國自去年（2020年）9月發生多起飛航員、機師目擊不明人士揹著「噴射背包（Jetpack）」出現在空中的案例，而且這幾次目擊事件都頻繁出現在美國加州，近日又有一名加州飛行教官在空中進行訓練時，在3000英呎（約914公尺）的高空中發現疑似同一名不明人士的身影，立刻用手機拍下這個畫面，同時轉交給美國聯邦航空總署（FAA）進行調查，而影片曝光後也掀起眾人熱議。
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根據《福斯新聞》在美國洛杉磯的報導，這名加州飛行教練福格曼（Brandy Fogelman）在12月21日帶著學員到洛杉磯沿海城市帕洛斯佛迪市（Rancho Palos Verdes）外海進行訓練時，竟發現約在3000英呎的高空上有個神明身影和他們並肩高速飛行著。
▲（圖／翻攝自IG
▲影片中可以發現這名神祕噴射背包客在空中高速移動的樣子。（圖／翻攝自IG @slingpilotacademy）
起先她還不確定這道身影是什麼，仔細一看才發現對方疑似是知名的「神秘噴射背包客」，她也立刻用手機錄下這個畫面，更將影片轉交給美國聯邦航空總署調查。受訪時福格曼更訝異表示「我從來沒看過這種事，你甚至可以清楚的看見手臂和雙腿」而根據美國聯邦航空管理局（Federal Aviation Administration）規定，噴射背包視為「極輕型飛行器」，是禁止在成是擁擠區域上空飛行的，違法者將面臨最高2萬7500美元（約新台幣79萬元）的罰款。

▲美國聯邦航空局
▲美國聯邦航空局自去年9月接連獲報，有不明人士身著噴射背包在 6000 英尺的高空飛行，被路過的飛機目擊。資料照非當事人。（圖／美聯社／達志影像）
事實上，去年美國聯邦航空總署（AFF）9月時就提及，飛航員、執法單位和民眾們對無人機的目擊紀錄已急遽增加，每個月都會收到近百起的報告。8月31日時更在洛杉磯機場（Los Angeles airport）收到塔臺通報，有神秘噴射背包客在離飛機約30碼（約27.5公尺）附近飛行。（編輯：楊智傑）
 
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