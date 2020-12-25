面試官問離職理由！求職妹嘆「我說謊了」　眾揭1大地雷

受到新冠肺炎（COVID-19）影響，國內外經濟大受影響，也讓不少人苦嘆「工作難找」，因此若能在此期間收到面試邀約，多數人便會更加珍惜機會並認真準備，對此，也有一名女網友發文，表次日前面試時，向面試官說謊了自己上一份工作的「離職理由」，貼文一出，引起熱議。

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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「離職理由說謊」為題發文，表示自己在面試中跟面試官說明離職理由時說謊了，因為真正的理由其實是「上個工作內容太多、壓力大，以及跟同事處不來所以離職」。

▲一名女網友在社群平台《Dcard》上以「離職理由說謊」為題發文。（圖／翻攝自《Dcard》）

貼文一出，引起熱議，有些網友表示，「通常不會有人這麼閒還打電話回去問，他要查也查不到，除非是大公司，也許有可能會打探，中小企業應該是沒那閒功夫」、「通常不會，除非老闆打去前公司問」、「肯定不會，除非你運氣不好，剛好有認識人在裡面直接問到」、「真的不會，不用太擔心，除非妳是面試高階主管，才會做背景調查」、「小職員一般不會特別去打探，除非是管理階層」。



▲女網友向新公司面試官說謊了。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash） 但也有網友認為，「幾乎都會打去前公司」、「大公司或是銀行保全比較多會這樣」、「通常抱怨上一家公司會被打去詢問。而且資方都會站在資方立場，特別是台灣慣老闆，誰在乎你是不是工作量太大，他們只會覺得你是不是很不耐操，草莓族。而且只待一個月最好就連講都別講了，老闆最怕這種做幾天不做的人，很浪費他們時間。Btw我媽也是老闆，特別是以前做同行的，她會打去詢問，因為會懷疑為什麼在上一間公司無法待下去，他是能力不足或者跟人處得不好，牛牽到北京還是牛，所以到哪通常差太多！所以通常中小企業都會打去詢問」。

綜合網友意見，一般來說，公司並不會特別調查，除非是面試「高階主管」職位，或者是因為「抱怨了上一家公司」，新公司才會特別注意，其中又以大公司較常見，雖然有網友認為中小企業比較不會，但仍然還是有例外，因此在面試新工作時，無論是大公司還是中小企業，還是要謹記一個大地雷，就是「別抱怨前東家」。（編輯：郭佩蓉）