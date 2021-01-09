美食巷仔內／天然牧場飼養 高畜黑豚豬排好吃安全
記者邱嘉琪 郭政隆/嘉義報導
2021-01-09 09:00:00
不怕吃到萊豬！全台最大日式豬排連鎖店標榜所有豬肉產品皆採用高品質的台灣豬肉，並以高標準看待食材，近來進駐日式百貨嘉義垂楊店開立第39家連鎖店，更推出該間百貨分店限定「高畜黑豚」，豬肉來自台灣後山天然農場，肉質鮮甜自然，口感豐潤細緻。
日式豬排連鎖店指出，台灣畜產試驗所引進高繁殖力的梅山黑豬和高產肉性能的杜洛克豬進行品種雜交育種，選育出高競爭力的「高畜黑豚」，飼養於台東關山永清祥農牧場，擁有潔淨、舒適的天然環境，以專屬飼料添加納豆菌、酵母菌等益生菌及天然酵素之配方取代藥物，提升免疫力。飼育期210天肉質鮮甜自然、油脂均勻，口感豐潤細緻。「高畜黑豚」為此間日式百貨分店獨賣，即日起至明年（110年）1月31日開幕期間推出優惠價；另外，還推出聖誕、跨年雙人餐，精選日本廣島牡蠣及厚切海老排，搭配聖誕新品明太子起司豬排卷，特選北海道十勝產天然起司搭配明治獨家鮮味乳酸菌製成，口感濃郁綿密，與明太子融合後的濃郁海味，將震撼您的味蕾。店家提到，除了必吃高畜黑豚及廣島牡蠣外，招牌餐點炸豬排更不能錯過，因為自台灣首店開業以來堅持採用國產豬，目前規模已達39店，所有豬肉產品皆採用高品質的台灣豬肉，支持在地豬農並以高標準看待食材，目前萊豬問題人心惶惶，就是要消費者來店享受美味的同時也能吃得安心。