這國家聖誕傳統超恐怖！網驚：壞小孩做一輩子惡夢

我是廣告 請繼續往下閱讀
對於許多東亞國家，包含日本在內，聖誕節的地位並不突出。但是近年來，有個非典型的傳統逐漸在日本社會成形，那就是肯德基炸雞聖誕大餐。據說，1974年有位外國人在日本無法買到火雞，只能靠著肯德基的炸雞一解思鄉情愁。
不久後，肯德基把握這個趨勢，大肆行銷，成功將「炸雞桶餐」化身為聖誕節必備的餐點。日本人對肯德基炸雞為之瘋狂，須排隊兩小時才能成功購買到熱騰騰的炸雞歡慶聖誕。
多倫多聖誕樹點燈日
聖誕樹點燈日具有超過50年歷史，也象徵著12月的起點。多倫多聖誕樹點燈日起初是為了向大眾展示新落成的多倫多市政府大樓。漸漸地，點燈日成為多倫多市民殷殷期盼到來的一天。
多倫多聖誕樹點燈日的特色眾多，其中最具指標的是在一棵18公尺高的聖誕樹坐落於市中心的彌敦菲臘廣場，民眾可聚集在廣場欣賞絢爛的煙火秀，並且觀賞樂團演出。
奧地利聖誕妖怪：坎卜斯
一說到怪獸般的生物，人們可能會聯想到萬聖節。不過，聖尼可拉斯的邪惡隨從坎卜斯卻是在聖誕節期間現身。聖尼可拉斯負責獎賞乖巧的小孩，而坎卜斯則是懲罰調皮搗蛋的孩子，他會將不聽話的孩子抓起來，藏到他的袋子中帶走。
坎卜斯的由來雖然不是很明確，但許多學者認為他的外觀和行為可能源為被基督教魔鬼同化的超自然怪物。
因此，在12月初，奧地利街上會有許多裝扮成坎卜斯的人，手拿鈴鐺，嚇嚇小孩，製造聖誕的氣氛，十分特別！
更多新聞請看The China Post