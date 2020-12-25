這國家聖誕傳統超恐怖！網驚：壞小孩做一輩子惡夢

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

這國家聖誕傳統超恐怖！網驚：壞小孩做一輩子惡夢

The China Post/綜合報導

2020-12-25 23:45:00

▲不同區域的人也各自用獨特的方式慶祝這個節日，其中奧地利的聖誕傳統更是駭人。（圖／取自Shutterstock)
▲不同區域的人也各自用獨特的方式慶祝這個節日，其中奧地利的聖誕傳統更是駭人。（圖／取自Shutterstock)
根據The China Post報導，撇開宗教信仰，聖誕節已成為幸福與陪伴的象徵。不同區域的人也各自用獨特的方式慶祝這個節日，其中奧地利的聖誕傳統更是駭人。就讓我們來看看三個怪異但有帶點可愛的聖誕傳統吧。
我是廣告 請繼續往下閱讀
日本肯德基炸雞大餐
▲近年來，肯德基炸雞大餐意外成為日本非典型的聖誕傳統。（圖／取自Shutterstock)
▲近年來，肯德基炸雞大餐意外成為日本非典型的聖誕傳統。（圖／取自Shutterstock)
對於許多東亞國家，包含日本在內，聖誕節的地位並不突出。但是近年來，有個非典型的傳統逐漸在日本社會成形，那就是肯德基炸雞聖誕大餐。據說，1974年有位外國人在日本無法買到火雞，只能靠著肯德基的炸雞一解思鄉情愁。

不久後，肯德基把握這個趨勢，大肆行銷，成功將「炸雞桶餐」化身為聖誕節必備的餐點。日本人對肯德基炸雞為之瘋狂，須排隊兩小時才能成功購買到熱騰騰的炸雞歡慶聖誕。

▲肯德基把握趨勢，大肆行銷，成功將「炸雞桶餐」化身為聖誕節必備的餐點。（圖／取自Shutterstock)
▲肯德基把握趨勢，大肆行銷，成功將「炸雞桶餐」化身為聖誕節必備的餐點。（圖／取自Shutterstock)
 

多倫多聖誕樹點燈日

▲多倫多聖誕樹2013年點燈日。（圖／取自Shutterstock)
▲多倫多聖誕樹2013年點燈日。（圖／取自Shutterstock)
聖誕樹點燈日具有超過50年歷史，也象徵著12月的起點。多倫多聖誕樹點燈日起初是為了向大眾展示新落成的多倫多市政府大樓。漸漸地，點燈日成為多倫多市民殷殷期盼到來的一天。

多倫多聖誕樹點燈日的特色眾多，其中最具指標的是在一棵18公尺高的聖誕樹坐落於市中心的彌敦菲臘廣場，民眾可聚集在廣場欣賞絢爛的煙火秀，並且觀賞樂團演出。

奧地利聖誕妖怪：坎卜斯

▲奧地利的坎卜斯是懲罰調皮搗蛋孩子的怪獸。（圖／取自Shutterstock)
▲奧地利的坎卜斯是懲罰調皮搗蛋孩子的怪獸。（圖／取自Shutterstock)
一說到怪獸般的生物，人們可能會聯想到萬聖節。不過，聖尼可拉斯的邪惡隨從坎卜斯卻是在聖誕節期間現身。聖尼可拉斯負責獎賞乖巧的小孩，而坎卜斯則是懲罰調皮搗蛋的孩子，他會將不聽話的孩子抓起來，藏到他的袋子中帶走。

▲據說他會將不聽話的孩子抓起來，藏到他的袋子中帶走。（圖／取自Shutterstock)
▲據說他會將不聽話的孩子抓起來，藏到他的袋子中帶走。（圖／取自Shutterstock)
坎卜斯的由來雖然不是很明確，但許多學者認為他的外觀和行為可能源為被基督教魔鬼同化的超自然怪物。

因此，在12月初，奧地利街上會有許多裝扮成坎卜斯的人，手拿鈴鐺，嚇嚇小孩，製造聖誕的氣氛，十分特別！

▲12月初，奧地利街上會有許多裝扮成坎卜斯的人，手拿鈴鐺嚇小孩，製造聖誕氣氛。（圖／取自Shutterstock)
▲12月初，奧地利街上會有許多裝扮成坎卜斯的人，手拿鈴鐺嚇小孩，製造聖誕氣氛。（圖／取自Shutterstock)
 
更多新聞請看The China Post
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

萊豬開放在即，請問您會購買來自美國的豬肉嗎？

萊豬開放在即，請問您會購買來自美國的豬肉嗎？

繼續作答
藝人轉戰youtuber，您覺得誰的頻道最有趣?

藝人轉戰youtuber，您覺得誰的頻道最有趣?

繼續作答
全台跨年演唱會卡司紛紛出爐，你最想要參加哪一場跨年演唱會？

全台跨年演唱會卡司紛紛出爐，你最想要參加哪一場跨年演唱會？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
即時
推薦閱讀