保時捷創下史上最俗價！4萬元買2台保時捷

買到真是賺到！彰化李姓女子的黑色保時捷休旅車（第一代Cayenne S）因車主不繳納車輛所欠的稅費80萬9205元，車牌在2007年3月間被註銷，法務部行政執行署彰化分署發現車蹤後查扣，於今（25）日拍賣，因為設底價，1元起標，最後保時捷由一名林姓男子以2萬元得標。

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▲法務部行政執行署彰化分署舉辦耶誕義賣法拍會。（圖／行政執行署提供）

× ▲法務部行政執行署彰化分署舉辦耶誕義賣法拍會。（圖／行政執行署提供）

法務部行政執行署彰化分署今（25）日舉辦耶誕義賣法拍會，2輛新車市價高達474萬元的保時捷休旅車、第一代Cayenne S，從1元起標，雖2輛車齡超過10年，但二手行情至少也有50萬元，最後都被同一個經營汽車零件的林姓男子各以2萬元得標買走。現場也一陣驚呼，現在是「殺肉場」賣零件車嗎。

彰化分署指出，李女原本所有的這輛保時捷2006年出廠，出廠價格約450萬元，現在價值約60萬元，但因欠了稅款約80萬，車牌又被註銷，若要過戶須先繳清欠款，拍賣過程沒人出價，最後由唯一喊價的汽車零件業者林姓男子以2萬元得標。

▲銷售500斤高山茶，也讓參加法拍民眾現場試喝。（圖／行政執行署提供）

× ▲銷售500斤高山茶，也讓參加法拍民眾現場試喝。（圖／行政執行署提供）

另1輛2003年份的保時捷休旅車的原車主在中興新村經營牛肉麵名店，卻欠的5萬多元交通罰款未繳，車輛被查扣，但因車已故障無法發動，今天也沒人喊價，同樣由林男以2萬元得標。

不僅拍賣汽車，還安排義賣，搶便宜和愛心一起沸騰，85度C埔心分店業者提供200份麵包和咖啡，每份50元，喜樂保育院義賣100包水餃，每包100元，所得全數捐給彰化縣私立基督教喜樂保育院。

▲喜樂保育院義賣100包水餃，每包100元，所得全數捐給彰化縣私立基督教喜樂保育院。（圖／行政執行署提供）

× ▲喜樂保育院義賣100包水餃，每包100元，所得全數捐給彰化縣私立基督教喜樂保育院。（圖／行政執行署提供）

2年前南投林姓茶農積欠稅款，拿出珍稀高山軟枝烏龍茶法拍，還清國家欠款，烏龍茶好品質被喝出口碑，這款烏龍茶一夕爆紅，卻因此招來詐騙集團冒用林姓種茶達人的招牌，網路假借法拍之名賣假茶行銷，今天彰化分署邀請林姓茶農本尊到法拍會澄清，並銷售500斤高山茶，也讓參加法拍民眾現場試喝，高山茶葉每斤1400元、1200元、1000元共3種不同價格。