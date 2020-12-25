安全氣墊被車子擋到！消防員急喊「1句」　輕生男秒反悔

中國江西新余市近日有兩名男子爬上樓頂想輕生，而當地消防人員獲報後立刻趕往現場，但頂樓男子堅決不下樓，讓現場所有人都相當緊張，消防人員不敢大意，決定先舖設安全氣墊，但當時有台黑色轎車擋住了位置，而消防員急喊1句「這車誰的啊」，結局也讓網友超傻眼。

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綜合陸媒報導，本月21日下午，在中國江西新余市一家酒店的頂樓，有2名男子爬上樓試圖輕生，當時目擊民眾立刻通報警消人員，而消防人員到場後怕有意外，決定先在地面鋪設安全氣墊，不過卻有一台黑色轎車擋住了空間。

▲中國江西新余市有兩名男子想輕生，豈料竟因消防員一句話就將他們勸下來。（圖／翻攝自 微博 鳳凰網江西頻道）