安全氣墊被車子擋到！消防員急喊「1句」　輕生男秒反悔

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安全氣墊被車子擋到！消防員急喊「1句」　輕生男秒反悔

編輯中心/綜合報導

2020-12-25 21:27:00｜2020-12-25 21:30:17

▲中國江西新余市有兩名男子想輕生，消防員想鋪設安全氣墊卻遭車擋住，消防員急問「一句話」，意外將他們直接勸下來。（圖／翻攝自 微博 鳳凰網江西頻道）
▲中國江西新余市有兩名男子想輕生，消防員想鋪設安全氣墊卻遭車擋住，消防員急問「一句話」，意外將他們直接勸下來。（圖／翻攝自 微博 鳳凰網江西頻道）

中國江西新余市近日有兩名男子爬上樓頂想輕生，而當地消防人員獲報後立刻趕往現場，但頂樓男子堅決不下樓，讓現場所有人都相當緊張，消防人員不敢大意，決定先舖設安全氣墊，但當時有台黑色轎車擋住了位置，而消防員急喊1句「這車誰的啊」，結局也讓網友超傻眼。

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綜合陸媒報導，本月21日下午，在中國江西新余市一家酒店的頂樓，有2名男子爬上樓試圖輕生，當時目擊民眾立刻通報警消人員，而消防人員到場後怕有意外，決定先在地面鋪設安全氣墊，不過卻有一台黑色轎車擋住了空間。

▲中國江西新余市有兩名男子想輕生，豈料竟因消防員一句話就將他們勸下來。（圖／翻攝自
▲中國江西新余市有兩名男子想輕生，豈料竟因消防員一句話就將他們勸下來。（圖／翻攝自 微博 鳳凰網江西頻道）
而消防員當時急忙大喊「這車子是誰的啊」，想要叫該車車主來移車，而一旁民眾也回應「那車就是他們（輕生男子）自己的」，沒想到消防員竟直接向輕生男子喊話「要不你先下來把車開走啊，我們鋪個氣墊好保證你們安全」，豈料這句話竟真的奏效，2人立刻轉身跑下樓移車，在移車時也被警方當場帶走，才終於結束這場驚魂記。

▲中國江西新余市有兩名男子想輕生，豈料竟因消防員一句話就將他們勸下來。（圖／翻攝自
▲中國江西新余市有兩名男子想輕生，豈料竟因消防員一句話就將他們勸下來。（圖／翻攝自 微博 鳳凰網江西頻道）
影片曝光後，掀起中國網友討論，不少網友更忍不住笑說，「笑噴！命可以不要，車不能砸壞」、「雖然應該嚴肅點，但還是想笑到不行」、「消防員的語氣太自然了，聽了就忍不住要去挪車了」、「可能就在等消防員給台階下呢」、「哈哈哈，中午的飯都要被笑出來」、「男：我還有車，我不想能不開」、「好有素質的人啊！絕不能耽誤消防員」、「既然給了台階，就下吧」。（編輯：郭佩蓉）
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