3星座、生肖2021運勢旺翻！這位正財發威　有望升官加薪

2021馬上就要到來，塔羅牌艾菲爾老師也在微信官方帳號分享了，在新的一年，能喜獲上天眷顧、運氣最好、氣勢最旺的星座生肖有你嗎？一起來看看自己有沒有上榜吧！星座、生肖、甚至上升星座都上榜，代表你是2021最幸運的天選之人！星座請同時參考太陽、上升。
身為2020年犯太歲之首，生肖鼠在本命年可說是過得一把鼻涕、一把眼淚了，幸好到了辛丑牛年，你的主場就要到來！在牛年屬於「六合」的生肖鼠，再加上吉星「歲和」、「學堂」入命，前者六合代表今年一整年都將有貴人扶持，更有趨吉避凶的好運；後者吉星降臨則帶給你好人緣、好人脈，與功名仕途好運，因此生肖鼠在2021可說是貴人運爆棚，事業更是鴻圖大展，另外有要考公職、考研、考試、面試、讀博的生肖鼠，今年成功上岸絕不是問題！
好運月：農曆四月、六月、八月、十一月、十二月。
第二名、生肖虎
生肖虎在2020年可說是吉中藏兇，許多你原本以為的好運，等實際接觸了才發現一切都是一場空。不過辛丑牛年有「太陽」、「紅鸞」、「天乙」等眾多吉星照拂，生肖虎終於迎來好運翻身！今年你可說是諸事順遂、稱心如意，在事業上有貴人提攜；愛情上無論單身者、有伴者皆有婚姻之喜降臨；財運方面則是正財發威，升官加薪等都是指日可待，且最重要的是你的好運將可延續到2022年，請生肖虎好好把握牛年好運吧！
好運月：農曆二月、五月、八月、十月。
第一名丶生肖猴
生肖猴在2020年整體上是各種小波折不斷，雖不致於是多倒霉的事，但各種不順累積起來，也是夠讓你鬱悶灰心了。幸好辛丑牛年生肖猴有「天喜」、「龍德」、「紫微」、「歲殿」吉星拱照，生肖猴終於能一掃霉運，在2021年順利否極泰來！首先愛情運上能幫助你引來正緣桃花、更有婚運降臨；整體運上更有壓制凶神、趨吉避凶、貴人到來的好運。另外牛年肖猴者可以多做善事，那麼吉星會為你帶來好的福氣與貴人運喔。
好運月：農曆二月、八月、十一、十二月。
2021運勢最旺星座
第三名、獅子座
今年木星進入獅子的婚姻宮，獅子的愛情運終於是苦盡甘來了，2021就是你的婚嫁年！獅子在今年想要結婚、想要感情定下來者都非常有機會，特別是到了適婚年齡的獅子，或是已經是大齡剩女者，請加快你們結婚的步驟，不要再錯過好姻緣了。而有伴的獅子，和情人相處非常融洽，甜蜜的模樣羨煞旁人，若各方麵條件都已成熟的話，就能考慮跟對方攜手進入婚姻禮堂。
2021最佳愛情月：陽曆3月、6月、10月。
第二名、摩羯座
過去摩羯受到諸多行星逆行壓制，使你運勢無法開展，幸好2021年，有幸運之星「木星」在財帛宮照拂，摩羯的財運終於一飛沖天、得到翻身！之前拮据的窘境退去，欠下的款項、卡費、貸款一一還清，讓你的錢財越積越多；加上木星加持，讓原本就愛賺錢的你，今年更是如有神助，不只事業順利、薪水上漲，獎金更是連連發放，過去那種為錢財擔憂的惡夢終於不再重演。另外有考慮兼職創業的摩羯，今年也是你的最佳機會。正財源源不絕湧進，偏財又是各種好消息降臨，摩羯的2021就是財神爺的寵兒！
2021最佳財運月：陽曆1月、2月、5月、 8月。
第一名、水瓶座
幸運之星「木星」在年底進入水瓶命宮，一路照拂到2021年，今年終於是水瓶的主場了！之前你總覺得自己就是小配角，永遠在襯託其他星座有多好運，幸好2021你的好運即將到來！有木星的加持，你不管走到哪都是好運滿盈，做任何事也有貴人幫忙，完全是眾人眼中的幸運兒。另外土星也停留在你命宮，2021將有許多重責大任降臨，也許剛接觸時你會感到心慌，但有木星好運附體，很快你就能完美勝任、贏得佳績。2021~2023年將會是你的關鍵年，好好把握，人生將能藉此成功翻身！
2021最佳幸運月：陽曆2月、3月、5月、9月。
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