28歲女面試遭嫌「年紀大了」！過來人揭暗黑手法：故意的
28歲女面試遭嫌「年紀大了」！過來人揭暗黑手法：故意的
編輯中心/綜合報導
2020-12-26 00:23:33
為了獲得更好的薪資待遇，不少人都會選擇跳槽來增加自身價值。不過就有女網友分享面試遭遇，明明面試主管與自己同年齡，對方卻認為她「年紀還蠻大了」。貼文曝光也引發眾人討論，其中「暗黑目的」也被揭露。
一位28歲女網友分享近期面試遭遇，「今天去一家10人小公司面試，主管跟我的年紀一樣大，他就說28歲年紀還蠻大了，他問我怎會這時候出來找工作？」原PO則以「人生規劃關係」打發此問題，最終雖然被錄取，但薪資待遇原PO不滿意，決定沒有要跳槽，但心中仍然有疑惑，便決定上網求解「明明跟面試官同歲，卻會被說年紀大呢？」
貼文曝光掀起討論，也有被問過相同問題的人揭露其中原因，「被說年紀問題，有很多時候他們並不是真的在意你幾歲，是他們想藉由這一點，來砍你的希望待遇」、「之前就碰過兩家公司，面試時都分別用了這招，面試時故意提了我的歲數，就是為了砍待遇」。不過也有部分人認為原因沒這麼複雜，「覺得他可能是疑惑年前怎麼會想轉職吧」、「台灣的文化很奇怪，喜歡偷偷的問些私人問題」、「碩士一畢業通常都25歲囉，28歲其實年紀沒有很大，可能隨口問的吧」。（編輯：潘毅）