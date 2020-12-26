沒設定「LINE ID」超奇怪？用戶意外揭隱藏真相：更方便
沒設定「LINE ID」超奇怪？用戶意外揭隱藏真相：更方便
編輯中心/綜合報導
2020-12-26 09:19:48
隨著智慧型手機普及，許多人漸漸習慣用通訊軟體與他人聯繫，近幾年通訊軟體LINE甚至成為台灣民眾普遍喜愛使用的社交管道，還有免費和付費貼圖可以使用，讓聊天情境更為生動；近日就有一名網友在網路上表示疑惑，「沒有設定『LINE ID』是不是奇怪？」沒想到卻有大量用戶揭露出了隱藏的真相，直言「更方便」，引起熱議。
這位網友在網路論壇PPT WomenTalk板上PO出一篇「沒LINEID，會很奇怪嗎？」的文章表示，「每次有人請我提供LINE ID，我回他們我沒有LINE ID時，大家都會用一種驚訝的眼神看著我，好像我是稀有動物一樣，好奇想問，這年頭沒設定LINE ID真的很奇怪嗎？」原PO更接著指出自己不設定的理由，「因為不知道要設定什麼比較好，主要是因為電話有可能會換，打電動的帳號也不一樣，Email有好幾個...，也因如此最後就沒設定了」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。網友們紛紛表示「以前也沒有但是實在有點不方便還是用電話號碼當ID」、「我也沒有」、「我也沒設」、「沒LINE ID還好。大學時，有同組的學長連手機都沒有」、「我也是不知道設什麼，所以乾脆不設」、「我也沒有設ID，也沒被說過什麼」、「有LINE但沒設ID」、「沒事，我也沒有LINE ID」。甚至更有用戶揭露了隱藏的真相其實是「掃QR CODE」，更列舉出了「掃QR CODE」的優勢，「掃QR CODE加LINE更方便，沒設感覺也不影響使用，ID我只有網友要加LINE才會用到，通常都掃QR CODE吧」。（編輯：王柏文）