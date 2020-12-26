泡泡麵上方該蓋住悶著？知情人笑吐「麵體差異」：更美味

我是廣告 請繼續往下閱讀
這位網友在網路論壇PPT WomenTalk板上PO出一篇「你泡泡麵會拿蓋子蓋起來嗎？」的文章表示，「我聽很多人說泡泡麵都會蓋，沒蓋子的話也會拿書蓋碗，不過我如果泡袋裝的話，通常都不蓋，反正熱水下去吃起來都沒差，所以就不蓋了，但是好像就會被當作異端邪說就是了，所以說是不是很多人都一定要蓋泡麵才吃的？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，更有知情人揭露了「麵體口感上的差異」，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「會啊！拿本書來蓋總是能夠保持溫度」、「要蓋啊，熟的比快，麵體快比較Q」、「熱氣才不會跑掉」、「沒蓋蓋子的散熱真的比蓋蓋子還快...泡泡麵的時候，熱水加下去就開始在散熱阿」、「我都是直接放下去，然後立刻吃，喜歡有點脆脆的口感，但有些泡麵不適合這樣吃，即使是才剛泡熱水，也還是不夠脆，處於很尷尬的口感，只好乖乖等它泡開」、「就把蒸氣悶住，你熱水泡下去，很快就變得沒那麼燙，麵也不會那麼快熟」。
不過就有知情人點出「蓋與不蓋」的差異在於「泡麵浮起來的上方」，他認為「若沒有蓋著，沒有泡到水的部分會變硬，若真的沒有辦法蓋也可以泡，但就變成要『邊泡邊攪拌』，吃起來會比較美味，不然水面上方的麵體會太硬」。（編輯：王柏文）