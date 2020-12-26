雙北1300萬買房是上限？眾人精算揭「真實數字」：別鬧了

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這位網友在網路論壇PPT Gossiping板上PO出一篇「有沒有1300萬內是大多數人買屋預算八掛？」的文章表示，「上次看網友還有上課聽講師，說購屋預算『雙北很多人都是1300萬內』，好像這個金額100萬／年，不吃不喝13年，夫妻150萬年薪就會比較輕鬆」，甚至原PO更精算「貸款30年，自備款2成，一個月也繳36000／1.31％，若有些理財規劃，還可以用利息收入繳部分房貸，所以在雙北1300萬，似乎是很多人的上限，那到台中、台南、高雄是不是要打個八折就可以，有沒有雙北購屋預算很多人都開在1300萬內的八卦」，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「就差不多一年存50萬，30年的概念」、「1300含車位的話只能買很小間的吧，淡海除外」、「差不多，但前提是工作要穩定，小孩頂多生一個，父母身體健康」、「一年五十萬二夫妻過活？這群人是認真的？」、「隨便都買2000以上」、「家庭年收入不到150萬根本不敢買房」、「1300在雙北你要買什麼？買金山300萬，每天開一個小時到台北？」、「1300其實有點少耶」。
更有人精算直言「別再自己騙自己了，現在中位數大家能接受就是『800萬』」，他更直言「800萬才是合理值，貸款試算一下20年，每年還50至80萬，什麼1300萬那是房仲給的不算太差的數字而已，想買800萬的房子買不到，只好勉強自己捏懶趴的數字吧」。（編輯：王柏文）