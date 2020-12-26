火鍋料哪樣最不能接受？網曝「芋頭挑戰者」：噁心毀整鍋
火鍋料哪樣最不能接受？網曝「芋頭挑戰者」：噁心毀整鍋
編輯中心/綜合報導
2020-12-26 11:11:53
在寒冷的冬天，吃火鍋可謂一大享受，而台灣的火鍋店口味多元，從平價的百元小火鍋、日式涮涮鍋，到吃到飽的火鍋應有盡有，肉片、青菜一次滿足，外加各式火鍋料，讓許多饕客愛不釋手。但就有網友指出，自己真的無法接受某款火鍋料，每次遇到都會請店員換菜，而原PO的答案並非芋頭，掀起熱烈討論。
有網友在PTT發文表示，最近天氣很冷，去吃火鍋的時候店家都會放麻糬燒在菜盤裡面。但原PO超級不喜歡麻糬燒，直呼麻糬燒「根本就是芝麻湯圓或花生湯圓的分身嘔嘔嘔嘔」，更透露自已遇到都會挑掉或請店員換菜，最後還喊話「不吃麻糬燒派的站出來」！文章一出引發熱議，不少人和原PO一樣不喜歡麻糬燒，「我也覺得吃重鹹的鍋物煮甜的芝麻麻糬燒好怪」、「麻糬我也不行」、「麻糬燒真的不知道這什麼鬼產品」、「共鍋放麻糬燒是滿不行的，個人鍋看人」、「討厭麻糬燒＋1」。不過大多數網友講到最不能接受的火鍋料，還是紛紛點名芋頭，「芋頭，吐」、「不太喜歡芋頭在火鍋裡，常常煮到忘記然後整個糊掉」、「芋頭嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔」、「芋頭一定拿掉」、「到底為什麼要放芋頭啊搞不懂耶」。另外還有網友認為，「不吃那些加工食品的火鍋料，成本超低又不健康」、「非原型食物都不太優」、「起司球真的噁心」。（編輯：倪浩軒）