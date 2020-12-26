2020最後5天「6星座」財運飆漲！2位有望鹹魚大翻身

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top6：射手座
可能對於射手座來說，這一年過得很不開心，肯定一直在抱怨工作都不順心、錢哪裡來呢？的確這一年來你們遭受了太多的質疑聲音，不過這也將伴隨著時間的流逝而消失，下半年徒刑也將慢慢的離開你們宮位，所以這段時間你們的運勢已經在開始發生變化，只要你們能夠抓住機會，屬於你們的好運就會來臨，而且工作也會有新的機會！
top5：天蠍座
木星進入天蠍座之後會給天蠍座帶來一些不必要的麻煩，同時也會帶來很多好的運勢，比如你們很可能在職場上收穫一個新的機會，並且這個機會是夢寐以求的，所以一定要抓住機會，給自己年底一個圓滿的交代，並且也會直接影響財運，此外還要注意身邊的貴人哦！
top4：天秤座
下半年木星離開了你們的宮位進入天蠍座，這也恰好在你們的第二宮財富宮，這將會給你們帶來財運，並且會在工作和生活方面有大大的提高，正所謂木星在你們宮位的時候，可能並沒有覺得有多幸運，接下來就請迎接你們的好運吧，即便財運再好也要注意開源節流！
top3：巨蟹座
年底之前巨蟹座除了自己的本職工作的收穫以外，還有很多機會獲取意外之財，並且最近的休閒娛樂活動會增加不少，開銷比較大，這看似是一件壞事情，但是我們常說有付出就有回報，所以你們不必擔心，這段時間你們如果有投資或者做一些和家庭有關的事情，就會有好的收穫和偏財進入哦！
top2：雙子座
雙子座在上半年多多少少經歷了一些風雨，所幸流年運勢並不差，再加上本身一直都很幸運，所以在年底之前財運也會跟著好起來，你們這個月開始會有一些偏財和正財進入，所以只要在職場上處理好人際關係，鹹魚翻身指日可待！多與同事朋友互動，都會帶來不錯的財務消息喔！
top1：白羊座
年底比較忙碌，並且會伴隨著一些破財的事情發生，提醒白羊座趕緊做一些投資理財的計畫，否則到了年底真的就要吃土了，木星已經進入天蠍座所以更會讓你們感覺到內心的不安，這個時候趕緊做一些投資理財，等到絕佳的機會就一定會讓你們鹹魚翻身！（編輯：賴詠璿）