直播／加強自英返台班機防疫 變種病毒成焦點
記者黃仁杰／台北報導
2020-12-26 13:55:19｜2020-12-26 13:57:02
冠肺炎疫情持續在國際上延燒，中央流行疫情指揮中心今（26）日稍早宣布，我國增3例新冠肺炎境外移入個案，指揮中心將於下午2時舉行臨時記者會，由發言人莊人祥對外說明。另外，國際上疫情持續發展，英國日前發現變種病毒，傳染力增加70%，而東京也因為字英國返台旅客入境淪陷，而台灣明（27）日就將有一部自倫敦抵台班機，將有120人入境，讓《NOWnews今日新聞》帶您掌握最新狀況
華航CI82倫敦-台北班機將在今（26）晚9點15分自倫敦起飛，明日晚間抵台，將有120名旅客將入境，不過由於目前國際上西岸新冠肺炎病毒變種相關案例，而英國就是一大疫區，防疫不可不慎，桃園機場為因應該班機抵台表示，已決議加強旅客入境防疫及清潔消毒措施。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。